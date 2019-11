Mỹ: Thấy vật lạ tưởng là búp bê, đến gần phát hiện cảnh thương tâm

Em bé mới sinh còn nguyên dây rốn được tìm thấy chết ở ngoài trời trong nhiệt độ xuống tới âm độ C.

Nơi xác em bé mới sinh đc tìm thấy.

Theo The Sun, xác em bé mới sinh bị bỏ lại bên cạnh những tảng đá ở Port Jevis, New York, Mỹ, trong điều kiện nhiệt độ âm 9 độ C.

Cảnh sát nhận được tin báo của một người phụ nữ vào lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 12.11. Người phụ nữ nói những đứa trẻ trong nhà ban đầu tưởng xác em bé là “búp bê”.

Chỉ đến khi lại gần, người phụ nữ mới biết rõ em bé mới sinh là người thật và đã chết từ lâu. Một người hàng xóm nói trên WSMV-TV: “Ai mà lại làm chuyện này cơ chứ, thật vô nhân tính”.

Bonnie Hann, một hàng xóm sống ở cách đó vài dãy nhà, nói về hành động trên: “Thật kinh khủng. Tôi ước lẽ ra mình xuất hiện kịp thời để cứu em bé”.

Theo thông tin mới nhất, người mẹ bỏ em bé mới sinh ở ngoài trời giá rét đã được xác định. Cảnh sát đang lấy lời khai của người mẹ, cảnh sát trưởng Port Jervis, William Worden nói.

Cảnh sát hiện đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Hiện người mẹ chưa bị truy tố. Không rõ giới tính của em bé cũng như bé đã bị bỏ rơi ngoài trời trong bao lâu.

Theo luật pháp bang New York, cha mẹ được phép bỏ con “mới sinh trong 30 ngày mà không bị truy tố, miễn là em bé bị bỏ rơi một cách an toàn”. Địa điểm an toàn được nhắc tới là bệnh viện, đồn cảnh sát hay những nơi có đông người qua lại.

