Mỹ: Tân Cố vấn An ninh Quốc gia ông Trump mới bổ nhiệm là ai?

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố ông Robert O'Brien sẽ trở thành tân Cố vấn An ninh Quốc gia mới để thay thế người tiền nhiệm John Bolton.

Tổng thống Trump chính thức bổ nhiệm Robert O'Brien làm tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ (Ảnh: AP)

Ông O'Brien là một người có thâm niên trong việc làm chính sách đối ngoại, khi từng phục vụ trong chính phủ của nhiều đời Tổng thống Mỹ, và đang lãnh đạo cơ quan đàm phán con tin thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm chức vụ mới.

Robert O’Brien trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 4 dưới thời của Tổng thống Trump, sau các ông Michael Flynn, H. R. McMaster và John Bolton

Tổng thống Trump đã tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới của mình trong buổi nói chuyện với các phóng viên vào sáng hôm qua (18.9) tại Los Angeles.

"Robert là một người tuyệt vời", ông Trump cho biết, khi ca ngợi những thành tích của tân Cố vấn An ninh Quốc gia về các vấn đề giải cứu con tin. "Chúng tôi biết nhau rất rõ."

Đáp lại, ông O'Brien nói rằng đây là một "đặc ân" đối với ông khi đảm nhận chức vụ mới này.

"Chúng ta đang gặp phải nhiều thách thức, nhưng vẫn duy trì một đội ngũ tuyệt vời," ông cho biết, "Tôi nóng lòng muốn được làm việc với họ và với ngài Tổng thống, để gìn giữ sự an toàn cho nước Mỹ và tiếp tục tái thiết quân đội của chúng ta."

Robert O’Brien là ai?

Ông O'Brien từng có thâm niên làm việc với trong chính phủ của nhiều đời Tổng thống Mỹ (Ảnh: GETTY)

Vốn xuất thân là một luật sư, tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từng là người tư vấn cho nhiều thành viên đảng Cộng hòa về chính sách đối ngoại, và cũng đã nắm giữ nhiều vai trò khác nhau trong chính phủ Mỹ.

Ông O’Brien được nguyên Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm làm đại diện của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2005. Trong thời gian này, ông đã có dịp được cùng làm việc với cựu Cố vấn Quốc gia John Bolton, lúc đó đang là đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và người tiền nhiệm của ông cũng có một số quan điểm tương đồng nhau.

Trong cuốn sách của mình mang tên While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis (tạm dịch: Khi nước Mỹ ngủ quên: Khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với một thế giới đang khủng hoảng), ông đã chỉ trích gay gắt vai trò của Liên Hợp Quốc, khi dẫn lời con trai mình để mô tả Đại hội đồng là nơi "tất cả những kẻ độc tài đến Mỹ và phát biểu về việc đất nước này tồi tệ như thế nào."

Ông O'Brien cũng kịch liệt lên án các thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Iran, và coi nước này như một "nhà tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới".

Trong vai trò là đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin, ông O'Brien từng làm việc với gia đình của nhiều con tin Mỹ để tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc phóng thích và hồi hương. Ông là người có vai trò trực tiếp trong việc giải thoát rapper Mỹ ASAP Rocky khỏi nhà tù Thụy Điển vào tháng trước.

Còn với vai trò mới của mình, ông O'Brien trong thời gian tới sẽ phải cáng đáng trọng trách giải quyết những vấn đề phức tạp hơn, từ chính sách nhập cư đến những căng thẳng gia tăng gần đây với Iran.