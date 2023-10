Mỹ: Phi hành gia tập làm quen với cuộc sống bình thường sau hơn 1 năm sống ngoài vũ trụ

Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Frank Rubio giờ phải làm quen với "thứ phiền toái" mà người ở Trái Đất gọi là trọng lực sau hơn 1 năm sống trong không gian.

"Việc đi lại khiến tôi cảm thấy hơi đau ở lòng bàn chân và phần thắt lưng trong những ngày đầu. Tôi nghĩ rằng sẽ có một mức độ đau nhất định xảy ra khi phần thắt lưng của bạn phải đỡ lấy 1/2 trọng lượng cơ thể của bạn".

"Vài ngày đầu sau khi trở về trái đất, bạn sẽ bị lệch sang phải hoặc sang trái khi cố gắng đi thẳng. Đầu óc có thể tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không phản ứng theo cách bạn mong đợi" phi hành gia Rubio chia sẻ trong một cuộc họp báo ngày 13/10 tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ).

Ông Frank Rubio trở lại trái đất cách đây 2 tuần sau khi trải qua 371 ngày sống trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tháng 9/2022, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 chở phi hành gia này và 2 đồng nghiệp lên ISS.

Phi hành gia Mỹ Frank Rubio.

Nhiệm vụ của họ phải kéo dài thêm 6 tháng so với kế hoạch do Soyuz MS-22 bị rò rỉ chất làm mát và không đủ an toàn để đưa họ về Trái đất. Nga đã phóng tàu giải cứu, Soyuz MS-23, nhưng chuyến trở về bị trì hoãn để duy trì lịch luân chuyển phi hành đoàn.

Ông Rubio nói: "Việc phải ở trong không gian tàu vũ trụ cả năm quả là điều không hề dễ chịu, tôi thích không khí tự nhiên bên ngoài. Nhưng đó là một phần của nhiệm vụ và tôi phải chấp nhận nó".

Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu kéo dài ngoài mong muốn vô tình giúp phi hành gia gốc Salvador này lập kỷ lục về thời gian lâu nhất mà một người Mỹ ở trong không gian, phá vỡ kỷ lục trước đó của phi hành gia Mark Vande Hei với 355 ngày. Trên thế giới, kỷ lục hiện tại là 437 ngày do nhà du hành vũ trụ người Nga Valeri Polikov nắm giữ.

Ông Rubio cho biết: “Trong vài ngày đầu tiên (trở lại Trái Đất), bạn sẽ thấy mình trôi sang phải hoặc sang trái dù đã rất cố gắng để đi thẳng. Tâm trí của bạn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể bạn không phản ứng theo cách bạn mong đợi."

Đó cũng là chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của ông Rubio. Nhiệm vụ của ông trên ISS bao gồm thử nghiệm làm vườn, thử chế độ ăn giàu dinh dưỡng trong không gian và thậm chí thử nghiệm cả sụn đầu gối in 3D. Tuy nhiên, ông Rubio vẫn còn kém xa kỷ lục thế giới do phi hành gia người Nga Valeri Polykov nắm giữ.

Ông Polykov đã thực hiện chuyến du hành vũ trụ trong thời gian từ tháng 1/1994-3/1995, tức 437 ngày và 18 giờ liên tục.

