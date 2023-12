Mỹ-Nhật-Hàn họp, ra sáng kiến 3 bên đối phó Triều Tiên

Ngày 9-12, cố vấn an ninh quốc gia ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhóm họp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), cam kết tăng cường hợp tác đối phó Triều Tiên cũng như hợp tác sâu sắc hơn về chuỗi cung ứng, bảo vệ công nghệ và các vấn đề an ninh kinh tế khác, theo hãng thông tấn Yonhap.

(Từ trái sang) Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Takeo Akiba trong cuộc họp báo ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 9-12. Ảnh: YONHAP

Cụ thể, trong cuộc họp báo sau cuộc họp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong tái khẳng định "nghĩa vụ của Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phi hạt nhân hóa và cấm hợp tác quân sự".

Ông Cho cũng cho biết các bên đã đồng ý theo đuổi hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, gồm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực và lập kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận quân sự ba bên.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Nhật Takeo Akiba cho biết ba bên đã thảo luận về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên với Nga.

Cả ông Sullivan và ông Akiba cũng lưu ý thỏa thuận tăng cường hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn chống lại các hoạt động mạng bất hợp pháp của Triều Tiên nhằm tài trợ cho việc phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi cũng đưa ra các sáng kiến ba bên mới để chống lại các mối đe dọa do Triều Tiên gây ra, từ tội phạm mạng và hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử cho đến các vụ thử tên lửa đạn đạo và không gian liều lĩnh của nước này” - ông Sullivan nói.

Tuy nhiên ông Sullivan không nói cụ thể những sáng kiến mới là gì.

Ngoài ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho hay ba nước “nhất trí thúc đẩy kịp thời và hiệu quả các biện pháp tiếp theo đối với các thỏa thuận Trại David trong các lĩnh vực mạng, kinh tế, công nghệ tiên tiến và hợp tác phát triển”.

Các quan chức an ninh hàng đầu Mỹ-Nhật-Hàn cũng cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực an ninh kinh tế, chẳng hạn như chuỗi cung ứng, bảo vệ công nghệ, nghiên cứu chung và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI),...

