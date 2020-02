Mỹ: Sẽ đưa vắc-xin phòng Covid-19 vào thử nghiệm nhanh kỷ lục

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 20:45 PM (GMT+7)

Hôm thứ Hai vừa qua (24.2), công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết đã chuyển lô vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của mình cho Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID).

Theo công ty có trụ sở tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, các lô vắc- xin mRNA-1273 đã được chuyển tới NIAID để các nhà nghiên cứu của chính phủ sử dụng trong quá trình nghiên cứu Giai đoạn 1 tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Moderna, hợp tác với các nhà điều tra tại Trung tâm nghiên cứu vắc-xin thuộc NIAID, đã sử dụng một phân tử gọi là mRNA để chuyển thông tin di truyền vào các tế bào, bắt chước một bệnh truyền nhiễm ngoài tự nhiên để kích thích phản ứng miễn dịch mạnh hơn.

Loại vắc-xin này có thể sao chép tỷ lệ protein tăng đột biến được tìm thấy ở chủng mới virus corona, và các chủng virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Ông Anthony Fauci, Giám đốc NIAID cho biết hôm 7.2 rằng nếu thành công, các thử nghiệm trên người ban đầu sẽ được tiến hành trong vòng 2 tháng rưỡi nữa để kiểm tra độ an toàn của vắc-xin trên một nhóm nhỏ người bị nhiễm Covid-19.

"Bước vào giai đoạn một của thử nghiệm lâm sàng chỉ trong vòng 3 tháng và thu được kết quả rõ ràng là một kỷ lục của thế giới. Chưa từng có tiến trình nào diễn ra nhanh như vậy," ông Fauci nói.

Theo ABC News, trước khi có thể bắt đầu thử nghiệm trên người, các nhà nghiên cứu phải có hiểu biết vững chắc về mầm bệnh, cách tiến hành thử nghiệm một cách an toàn và có đủ số lượng tình nguyện viên.

Mặc dù chưa rõ vaccine thử nghiệm của Moderna có hiệu quả thực sự hay không, nhưng ông Fauci nhấn mạnh rằng cách duy nhất để ngăn chặn dịch Covid-19 là phát triển một chủng vaccine.

Đợt thử nghiệm đầu tiên mẫu vaccine này sẽ diễn ra ở NIAID. Nếu thành công, đợt thử nghiệm thứ hai sẽ được tiến hành đối với hàng trăm tình nguyện viên. Theo ông Fauci, thêm vào thời gian chờ kết quả thử nghiệm trong tương lai cùng các quy định cấp phép ở Mỹ, vaccine chống Covid-19 có thể phải đến năm sau mới được công bố.

Việc sử dụng vắc-xin phân tử mRNA của Moderna được cho là sẽ rất hứa hẹn, vì nó được cho là có tác dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các loại vắc-xin từ phân tử DNA. Điều này được lý giải do các phân tử DNA cần thời gian để hình thành tương tác với các tế bào trong cơ thể động vật, trong khi các phân tử mRNA thường có sẵn trong khắp các tế bào và dễ tiếp cận hơn nhiều. Tuy nhiên, do vắc-xin mRNA chưa bao giờ được thử nghiệm trước đây trên người, nên vẫn chưa rõ sản phẩm của Moderna có hoạt động hiệu quả hay không.

Bên cạnh loại vắc-xin mới được Moderna phát triển, các công ty dược khác tại Mỹ cũng đã có một số tiến bộ trong việc điều chế thuốc đặc trị Covid-19. Dược phẩm Remdesivir của hãng Gilead Science, từng được sử dụng để điều trị Ebola, mới đây cũng có dấu hiệu tích cực trong việc giảm các triệu chứng của Covid-19, và sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân tại Trung Quốc.

