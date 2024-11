Mỹ công bố “vũ khí” mới, lộ diện tính năng đáng kinh ngạc

Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) vừa công bố hình ảnh mới về nền tảng Athena, một máy bay do thám, giám sát và thu thập tình báo (ISR) tiên tiến, có khả năng tương đương với một máy bay do thám hiện đại. Bức ảnh do truyền thông của Bộ Quốc phòng Mỹ công khai cho thấy một chiếc máy bay Bombardier Global 6500 được cải tiến với các cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, làm nổi bật sự chuyển mình của Quân đội Mỹ sang công nghệ ISR sử dụng máy bay phản lực độ cao lớn.

Máy bay do thám A-ISR Athena của quân đội Mỹ được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tình báo đa lĩnh vực một cách kín đáo trên diện rộng, giúp tăng cường lợi thế chiến lược và chiến thuật của quân đội thông qua việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao nhận thức tình huống.

A-ISR là thuật ngữ chỉ các hoạt động và công nghệ quân sự sử dụng máy bay (bao gồm drone, trực thăng, hoặc máy bay cánh cố định) để thu thập thông tin về sự di chuyển của đối phương, địa hình và các dữ liệu chiến trường khác từ trên không.

Athena được trang bị công nghệ hiện đại, phục vụ cả nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược, mang lại cho quân đội lợi thế tình báo quan trọng. Trong số các khả năng nhiệm vụ vượt trội, Athena nổi bật với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao, sử dụng các camera quang học và hồng ngoại tiên tiến để ghi lại hình ảnh chi tiết từ độ cao lớn. Khả năng này cực kỳ quan trọng trong việc giám sát các khu vực rộng lớn, xác định đội hình kẻ thù và theo dõi chuyển động trên địa hình phức tạp.

Ngoài khả năng chụp ảnh, Athena còn sở hữu khả năng tình báo tín hiệu mạnh mẽ. Các cảm biến của nó có thể thu thập, phân tích thông tin liên lạc và tín hiệu điện tử phát ra từ đối thủ tiềm tàng, giúp xác định và phân loại các tín hiệu này để đánh giá mối đe dọa và hỗ trợ trong chiến tranh điện tử.

Nền tảng Athena cũng bao gồm các hệ thống chiến tranh điện tử tinh vi, cho phép nó làm gián đoạn, đánh lừa hoặc tắt các hệ thống liên lạc và radar của kẻ thù, cung cấp hỗ trợ chiến thuật cho lực lượng Mỹ trên mặt đất và trên không.

Thêm vào đó, khả năng hoạt động ở độ cao lớn của Athena giúp giám sát khu vực rộng lớn trong một nhiệm vụ duy nhất. Với khả năng chịu đựng và tầm bay vượt trội, máy bay có thể bay trong thời gian dài, trở nên hiệu quả cao trong các nhiệm vụ yêu cầu quan sát liên tục.

Mục tiêu chính của Athena là thay thế các máy bay ISR cánh quạt đã cũ bằng các nền tảng máy bay phản lực nhanh hơn và hiệu quả hơn, có thể triển khai nhanh chóng trên toàn cầu trong vòng 24 giờ. Với tốc độ, tầm bay và độ cao cải tiến, Athena có thể hoạt động trên cao hơn các hệ thống phòng thủ trên không của đối phương, nâng cao khả năng sống sót đồng thời cung cấp thông tin tình báo liên tục.

Máy bay do thám A-ISR thế hệ mới Athena của Quân đội Mỹ trong buổi trình diễn bay, thể hiện các khả năng tiên tiến của nó (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Máy bay Athena được chụp trong chuyến bay dưới bầu trời trong xanh trong bức ảnh mới nhất này, làm nổi bật các đặc điểm khí động học và các dãy cảm biến đặc thù cho nhiệm vụ ISR. Chương trình này kết nối với đội tàu HADES trong tương lai của quân đội Mỹ, một nền tảng ISR dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035. Dữ liệu thu thập từ Athena sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình HADES, đảm bảo rằng thế hệ máy bay ISR tiếp theo đáp ứng được yêu cầu vận hành của các cuộc xung đột đa lĩnh vực hiện đại.

Chương trình Athena đã có những bước tiến đáng kể trong năm nay, với các hợp đồng được trao cho các công ty quốc phòng như MAG Aerospace, L3Harris và Sierra Nevada Corporation. Mỗi nhà thầu đang làm việc trên các phiên bản chuyên biệt của máy bay Athena, từ các nền tảng hoạt động đến các biến thể nghiên cứu nhằm xác nhận hiệu suất cảm biến và khả năng thích ứng với nhiệm vụ.

Khi Quân đội Mỹ hiện đại hóa khả năng ISR của mình, máy bay Athena mang đến giải pháp tinh vi để đáp ứng các yêu cầu tình báo ngày càng phát triển. Với khả năng triển khai nhanh chóng, công nghệ cảm biến tiên tiến và các ưu thế hoạt động ở độ cao lớn, Athena đã sẵn sàng đảm bảo sự thống trị thông tin cho quân đội trong các chiến trường hiện tại và tương lai.

