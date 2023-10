Một loạt xe gặp nạn trong biển lửa ở Ai Cập, gần 100 người thương vong

Cháy mỏ than ở Kazakhstan, 28 người chết Ít nhất 28 người thiệt mạng và 18 người khác mất tích trong vụ cháy mỏ than Kostenko ở Kazakhstan hôm 28-10. Reuters cho biết thời điểm mỏ than Kostenko gặp hỏa hoạn có 252 người đang làm việc. Trong số này, 206 người được sơ tán an toàn, còn 28 nạn nhân thiệt mạng, 18 người khác vẫn đang mất tích. Nhà chức trách nghi ngờ nổ khí mê-tan là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Kostenko là một trong số 15 mỏ than và quặng tại Kazakhstan liên doanh với Công ty ArcelorMittal (có trụ sở tại Luxembourg). Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang ngày 29-10. Tổng thống Tokayev cũng ra lệnh lập tức lập ủy ban điều tra sự việc. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gặp gỡ thân nhân của những người thợ mỏ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại mỏ than Kostenko ở vùng Karaganda ngày 28-10. Ảnh: Reuters