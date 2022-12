Messi sắp xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá cao nhất Argentina

Theo báo chí xứ Tango, ngay sau chiến thắng của đội nhà trước Pháp, Ngân hàng trung ương Argentina đã có một cuộc họp khẩn cấp. Cuộc họp này bàn về nhiều vấn đề quan trọng như tiền thưởng của đội tuyển, cách tri ân đội tuyển và cả kế hoạch in hình Messi trên tờ 1.000 peso, vốn là tờ có mệnh giá cao nhất ở Argentina (1.000 peso tương đương gần 8 USD).

Theo thông lệ, cứ mỗi sự kiện lịch sử, Argentina sẽ cho ra mắt những tờ tiền đặc biệt. Họ đã làm được điều đó sau chức vô địch World Cup 1978, kỷ niệm 50 ngày mất của Eva Peron (cố đệ nhất phu nhân Argentina) và năm nay là 2022, thêm một chức vô địch thế giới nữa. Điều đó thúc đẩy ngân hàng trung ương Argentina cho ra mắt một tờ tiền để tôn vinh Messi.

Messi có thể xuất hiện trên tờ tiền 1.000 peso

Mặt trước của tờ tiền in hình Messi, mặt sau in hình HLV Lionel Scaloni. Đây là ý tưởng được đưa ra bởi Eduardo Hecker, chủ tịch Ngân hàng trung ương Argentina. Và nhiều khả năng tờ tiền đặc biệt này sẽ được in giới hạn.

Phần nhiều ý kiến ủng hộ kế hoạch trên, đặc biệt có thống đốc Lisandro Cleri. Thế nhưng cũng có những ý kiến phản đối bởi họ cho rằng trong bối cảnh lạm phát leo thang, chi phí sản xuất một tờ tiền mới sẽ rất tốn kém, ảnh hưởng đến ngân sách chung. Nhưng phần đông ủng hộ lại cho rằng đây là việc làm tối thiểu mà họ có thể làm được cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là ngôi sao Messi.

Bên cạnh đó, các bên cũng bàn về một lễ tri ân đội tuyển nước nhà. Nhưng điều này là rất khó khăn khi các thành viên Albiceleste sẽ có rất ít thời gian tại quê nhà. Và chắc chắn họ cũng rất bận rộn với những sự kiện ăn mừng triền miên sau chức vô địch.

Nguồn: https://tienphong.vn/messi-sap-xuat-hien-tren-to-tien-menh-gia-cao-nhat-argentina-post1496528.tp...Nguồn: https://tienphong.vn/messi-sap-xuat-hien-tren-to-tien-menh-gia-cao-nhat-argentina-post1496528.tpo