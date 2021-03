Lời cảm thán của đạo diễn Hollywood khi xem video vụ bé gái rơi từ tầng 12

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 10:45 AM (GMT+7)

Đạo diễn phim hành động nổi tiếng Hollywood cũng phải kinh ngạc trước sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 tại Hà Nội vừa qua.

Bài đăng của đạo diễn phim hành động James Gunn

Những hình ảnh thót tim trong vụ bé gái hơn 2 tuổi tại Hà Nội thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi rơi từ tầng 12 một khu chung cư và được tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cứu giúp vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trên mạng xã hội quốc tế.

Mới đây, đạo diễn phim hành động James Gunn, từng sản xuất nhiều phần phim siêu anh hùng như Vệ Binh Dải Ngân Hà (Guardians of the Galaxy) của hãng phim Marvel, mới nhất là The Suicide Squad của DC Films, cũng không khỏi choáng ngợp trước những tình tiết gay cấn trong sự việc kỳ diệu này.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, đạo diễn James Gunn đã đăng lại đoạn video tài xế Mạnh cứu bé gái và dùng từ “phi thường” để mô tả sự việc.

Đạo diễn James Gunn

Cụ thể, nhà đạo diễn phim hành động viết: “Thật phi thường! Một đứa trẻ bám lủng lẳng ở tầng 12. Tài xế xe tải dưới đất nhìn thấy, trèo lên tường cao gần 2 mét và khi cô bé rơi xuống, bắt được bé. Bé gái chỉ bị trật khớp háng. Người lái xe tải chỉ bị bong gân tay."

Dưới bài đăng của đạo diễn, rất nhiều người theo dõi ông cũng thể hiện kinh ngạc và choáng ngợp trước sự việc.

Sự việc bé gái rơi từ tầng 12 xảy ra từ ngày 28/2 đã lan truyền trong dư luận Việt Nam với tốc độ chóng mặt. Hành động quả cảm của anh Mạnh cũng được truyền thông trong nước ca ngợi.

Bản thân anh Mạnh dù được dư luận tung hô, nhận được nhiều bằng khen trong đó có bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ nhưng luôn khiêm tốn rằng đây là hành động mà bất cứ ai có mặt hiện trường đều sẽ làm.

