Loại bỏ năng lượng Nga, tòa nhà Quốc hội Đức chịu cảnh “kỷ băng hà”

Một số nghị sĩ Đức lo ngại vấn đề sức khỏe do nhiệt độ thấp ở tòa nhà Quốc hội.

Các quốc gia châu Âu đã bắt đầu đón những đợt lạnh đầu tiên. Nhiệt độ ở Đức hiện nay dao động trong khoảng từ 0 - 3 độ C.

Với mức nhiệt độ thấp ngoài trời, các nghị sĩ Đức tới làm việc tại tòa nhà Quốc hội cũng không cảm thấy ấm hơn. Do chính phủ áp dụng chính sách tiết kiệm năng lượng, tòa nhà Quốc hội Đức cũng đặt nhiệt độ sưởi ở mức thấp. Một số nghị sĩ phàn nàn rằng điều kiện như vậy tạo ra rủi ro về sức khỏe, theo tờ Der Spiegel.

Trong bài viết có tựa đề "kỷ băng hà trong tòa nhà Quốc hội", tạp chí Đức đề cập đến việc các nghị sĩ phải mặc áo nhiều lớp, áo khoác và quấn khăn quàng cổ trong văn phòng.

"Bundestag (tòa nhà Quốc hội) ngày càng lạnh, cái lạnh không mấy thoải mái", báo Đức viết.

Renate Kuenast, một nghị sĩ Đức thuộc đảng Xanh, nói: "Tôi mặc áo khoác ngay cả khi ngồi trong văn phòng. Tôi thường xuyên phải đứng lên đi lại cho ấm. Sau một thời gian ngắn, tôi dường như đã bị cảm lạnh".

Nhiệt độ tại tòa nhà Quốc hội Đức đã giảm đáng kể so với cách đây một tuần, do nhiệt độ ngoài trời giảm. Tại văn phòng của bà Kuenast, nhiệt kế cho thấy mức nhiệt độ 18,2 độ C. Bà Kuenast nói vài ngày trước còn có cảm giác lạnh hơn.

Cựu bộ trưởng nông nghiệp nói thêm rằng, một số nghị sĩ Đức còn đối mặt tình cảnh tệ hơn tại nơi làm việc, tạo ra rủi ro sức khỏe.

Hồi tháng 8, chính phủ Đức thông qua quy định kiểm soát nhiệt độ tại các tòa nhà chính quyền, bao gồm tòa nhà Quốc hội, ở mức 19 độ C trong mùa đông. Các hành lang cũng không được sưởi ấm để tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, bà Kuenast chỉ ra rằng, nhiệt độ thực tế tại phòng làm việc đang thấp hơn mức 19 độ C.

Der Spiegel đưa ra thông tin trong bối cảnh Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực loại bỏ hoàn toàn nguồn cung năng lượng từ Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói rằng, chính sách tẩy chay nguồn năng lượng Nga chỉ khiến EU bị gánh chịu hậu quả, với ít nhất 20 năm phi công nghiệp hóa ở phía trước, theo RT.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loai-bo-nang-luong-nga-toa-nha-quoc-hoi-uc-chiu-canh-ky-bang-ha-a5828...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loai-bo-nang-luong-nga-toa-nha-quoc-hoi-uc-chiu-canh-ky-bang-ha-a582874.html