Lộ diện căn cứ Trung Quốc ở điểm cao nhất giáp biên giới Ấn Độ

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 13:00 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên, một căn cứ quân sự Trung Quốc ở điểm cao nhất giáp biên giới Ấn Độ được công khai trước công chúng, trong đoạn video công chiếu ngày 3.1 trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Lối vào căn cứ Trung Quốc ở độ cao 5.592 mét giáp biên giới Ấn Độ.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, với lý do đảm bảo an ninh biên giới, Bộ Chỉ huy quân đội Trung Quốc ở Tây Tạng đã thiết lập căn cứ quân sự tại Xigaze vào đầu năm 2020. Căn cứ này đặt tại khu vực có độ cao 5.592 mét so với mực nước biển.

Một đại đội với quân số từ 50-100 lính, được điều động tới trấn giữ căn cứ quân sự mới hình thành, theo Hoàn Cầu.

Trong video do CCTV công chiếu, các binh sĩ Trung Quốc ở căn cứ mới đang nướng thịt và chuẩn bị món lẩu cừu cho bữa tối. Theo CCTV, khi các binh sĩ Trung Quốc mới đến đây, khu vực “chẳng có gì ngoài những tảng đá, nhiệt độ thường xuyên xuống mức âm 20 độ C”.

“Chúng tôi xây căn cứ này bằng cuốc và xẻng và chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ cho đến chết”, Li Xin, một sĩ quan trong đại đội, nói với CCTV.

Một binh sĩ khác tên Lu Zhouyang nói, các binh sĩ ban đầu phải trú ẩn sau một tảng đá lớn. Đến nay căn cứ đã hoàn thiện, có nươcs sạch và đường sá cũng tốt hơn.

Năm 2020, Trung Quốc và Ấn Độ trải qua một loạt những cuộc đụng độ ở biên giới, đặc biệt là cuộc đụng độ chết người ở thung lũng Galwan vào tháng 6. Quân đội hai nước cho đến nay duy trì hàng chục ngàn binh sĩ cùng các khí tài quân sự ở biên giới.

Hai bên chưa có dấu hiệu sẽ sớm rút quân dù thời tiết mùa đông ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya rất khắc nghiệt.

