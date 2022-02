Lá Q cơ trong bộ bài Tây: Góa phụ dùng mỹ nhân kế, dụ tướng địch vào giường rồi lấy đầu

Nhiều người cho rằng, lá Q cơ được liên hệ nhiều nhất với Judith - một góa phụ sử dụng trí tuệ và vẻ đẹp để lấy đầu tướng giặc mà không tốn một hòn tên, mũi đạn.

Nhân vật in trên lá Q cơ của bộ bài Tây được một số tài liệu cho rằng có liên quan tới Judith - một góa phụ nổi tiếng trong Kinh thánh. Ảnh minh họa

Khác với lá bài K cơ được gắn với vị vua cụ thể, lá bài Q cơ không nêu đích danh bất cứ một vị hoàng hậu nào. Một số tài liệu cho rằng Q cơ có liên hệ với hoàng hậu Elizabeth của nhà York ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, theo trang Playing Card Factory, nhân vật in trên lá Q cơ của bộ bài Tây (tú lơ khơ) có thể là Judith - một góa phụ nổi tiếng trong Kinh thánh.

Câu chuyện nổi tiếng của Judith được tìm thấy trong một số tác phẩm về Septuagint - bản dịch tiếng Hy Lạp của Kinh thánh Do Thái - nền tảng cơ bản của Kinh Cựu ước. Mục đích của Septuagint là khơi dậy lòng dũng cảm và yêu nước thông qua góa phụ Judith - nhân vật nữ chính.

Theo cuốn Book of Judith - một trong những tác phẩm về Septuagint, câu chuyện bắt đầu dưới thời vua Nebuchadnezzar, người trị vì vương quốc Assyria - vùng đất nói tiếng Do Thái, bao gồm miền bắc Iraq, đông bắc Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực rìa phía tây bắc Iran ngày nay - từ năm 605 TCN đến năm 562 TCN. Vua Nebuchadnezzar lệnh cho Holofernes - vị tướng giỏi nhất của mình - đi viễn chinh, trừng phạt người Israel (chủ yếu là người Do Thái) vì không chịu tôn thờ ông. Nebuchadnezzar xem đó là hành vi bất kính.

Quân đội của tướng Holofernes nhanh chóng bao vây thành phố Bethulia của Israel, nơi góa phụ Judith sinh sống. Người Israel tôn thờ và cầu nguyện để được đấng tối cao cứu thoát khỏi chiến tranh. Nhưng khi nguồn nước và lương thực dần cạn kiệt, họ mất dần niềm tin vào đấng tối cao. Các trưởng lão trong thành tuyên bố chờ thêm 5 ngày để xem có chuyển biến mới hay không. Nếu không, họ sẽ đầu hàng quân đội của tướng Holofernes.

Biết được điều này, Judith cầu nguyện đấng tối cao và bắt tay thực hiện một kế hoạch liều lĩnh trong 5 ngày.

"Lột xác" cho kế hoạch liều lĩnh

Bà Judith cùng tỳ nữ tới căn phòng, nơi bà thường nghỉ ngơi để thực hiện quá trình "lột xác". Cởi bỏ chiếc khăn và lớp quần áo góa phụ, bà Judith tắm rửa và bôi dầu thơm lên người. Bà chải tóc, đội vương miện và mặc trang phục thường diện trong lễ hội lúc chồng bà còn sống.

Vòng chân, vòng tay, vòng tai, nhẫn, cùng nhiều đồ trang sức khác càng khiến cho vẻ đẹp của bà Judith thêm lộng lẫy. Không còn ai nhận ra một góa phụ Judith trước đây. Đó cũng chính là mục đích của bà Judith: Trở nên xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Vẻ ngoài của Judith khiến nhiều người phải kinh ngạc sau khi bà trút bỏ bộ quần áo góa phụ. Ảnh minh họa: Wikicommon

Bà Judith dặn tỳ nữ mang theo một bầu da đựng rượu, một bình dầu, một túi đựng đầy ngũ cốc rang, bánh mì. Sau đó, bà gói thêm các món ăn tự chuẩn bị rồi đưa cho tỳ nữ mang đi cho hành trình dài sắp tới.

Chuẩn bị xong xuôi, bà Judith cùng tỳ nữ đi về phía cổng thành Bethulia và gặp các bô lão cùng người đứng đầu thành phố ở đó.

"Hãy ra lệnh mở cổng thành cho tôi để tôi thực hiện sứ mệnh được mọi người giao phó", góa phụ nói.

Khi cổng thành mở ra, bà Judith cùng tỳ nữ vội vã lên đường rời thành phố.

Bị bắt làm tù binh

Khi đi qua thung lũng, 2 người phụ nữ bị một nhóm binh lính tuần tra Assyria phát hiện và bắt làm tù binh.

"Các người đến từ đâu và định đi đâu?", một tên lính hỏi. Bà Judith trả lời: "Tôi thuộc tộc người Hebrew nhưng đang bỏ trốn. Tôi đang tới gặp tướng Holofernes - chỉ huy của các người - để báo tin cho ông ấy. Tôi sẽ chỉ cho ông ấy một cách để có thể chiếm cả thành phố mà không mất chút sức lực nào".

Trước lời nói với vẻ chân thành của một phụ nữ đẹp, toán lính như bị "hớp hồn" và tin là thật. "Chúng tôi sẽ đưa cô tới gặp tướng Holofernes. Khi đứng trước ông ấy, không cần phải sợ hãi, hãy nói đúng những gì mà cô từng nói với chúng tôi", người đứng đầu toán lính nói.

Họ cử 10 người đi cùng bà Judith và tỳ nữ tới lều của tướng Holofernes. Sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp khiến cả doanh trại của người Assyria phấn khích. Họ truyền tai nhau về bà Judith từ lều này qua lều khác.

Nhiều binh lính bước tới và tập trung xung quanh người phụ nữ kiều diễm, trong lúc một binh lính vào bẩm báo với tướng Holofernes. Nghe tin báo, Holofernes bước ra khỏi lều và nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Vị tướng của người Assyria và các tướng phò tá đều bất ngờ trước nhan sắc của bà Judith.

Khi Judith quỳ xuống hành lễ, quân hầu đã đỡ bà dậy. Tướng Holofernes mở lời: "Hỡi cô gái, hãy can đảm lên. Không có gì phải sợ hãi vì ta chưa từng làm hại bất kỳ ai phụng sự cho vua Nebuchadnezzar. Ngay cả bây giờ, nếu những người ở thành phố của cô không khinh thường ta, ta sẽ không chĩa mũi giáo vào họ. Giờ hãy nói vì sao người bỏ trốn và đến đây với chúng ta?

Dù mọi chuyện thế nào thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn. Cô đã được an toàn kể từ hôm nay và sau này. Không ai dám đối xử tệ bạc với cô".

Bà Judith trả lời: "Vì lương thực và nguồn nước đã cạn kiệt, những người đứng đầu thành phố đã ra lệnh giết gia súc và làm những điều trái với ý của đấng tối cao. Vì không chấp nhận điều đó, tôi đã bỏ trốn.

Thưa ngài, tôi chọn tới với ngài vì các ngài không làm trái ý đấng tối cao. Tôi sẽ dẫn các ngài qua vùng Judea, giúp các ngài dễ dàng tới Jerusalem (Israel). Đấng tối cao gửi tôi tới đây để giúp các ngài".

Những lời nói cùng vẻ đẹp lộng lẫy của bà Judith khiến tướng Holofernes và các tướng sĩ phò trợ xiêu lòng. "Không có người phụ nữ nào trên thế giới này có thể nói năng thông minh và có vẻ ngoài xinh đẹp đến thế", một người thốt lên.

Tướng Holofernes sau đó lên tiếng: "Đấng tối cao đã cử cô tới đây để giúp chúng tôi mạnh hơn, đánh bại những kẻ đã khinh thường đức vua vĩ đại. Cô không những xinh đẹp mà nói năng rất khéo léo. Nếu những lời cô nói là thật, chúng ta sẽ chung một con đường. Cô sẽ được sống trong cung điện của nhà vua và nổi tiếng khắp thế giới".

Tướng Holofernes ra lệnh dọn tiệc cho Judith nhưng người phụ nữ lên tiếng từ chối vì có mang theo đồ ăn của riêng mình. Bà Judith được quân lính của Holofernes đưa tới một căn lều và ở đó trong 3 ngày.

"Con mồi hóa kẻ đi săn"

Ngày thứ 4, Holofernes tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho những người thân tín. Holofernes lệnh cho một tay chân thân tín có tên là Bagoas tới thuyết phục người phụ nữ Hebrew xinh đẹp. "Hãy tới chỗ cô ta và thuyết phục người phụ nữ đó tới đây uống rượu với chúng ta. Sẽ là ô nhục nếu ta không chiếm được người phụ nữ đó. Cô ta sẽ cười nhạo ta", Holofernes nói.

Bagoas lập tức đi ngay tới lều của bà Judith và thủ thỉ: "Xin hãy tới và uống rượu với tướng quân của tôi. Hãy phục vụ ngài ấy như một người phụ nữ Assyria trong cung điện của vua Nebuchadnezzar".

Nghe được câu này, bà Judith biết Holofernes đã mắc bẫy. Judith đáp lời: "Tôi là ai mà lại từ chối tướng quân cơ chứ? Bất cứ điều gì, miễn là khiến ngài ấy hài lòng, tôi đều nguyện làm cho tới chết".

Judith đi thay trang phục khiến bà vô cùng gợi cảm và "hớp hồn" mọi đấng mày râu. Bà bước vào lều của Holofernes, cúi chào và ngồi xuống. Trái tim của Holofernes như tan chảy và ham muốn trỗi dậy trong vị tướng của người Assyria.

"Hãy uống một ly và vui vẻ với chúng tôi", Holofernes lên tiếng. "Tôi sẽ uống thưa ngài, vì hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi", bà Judith đáp lời và uống chén rượu mà tỳ nữ đã chuẩn bị.

Holofernes rất hài lòng với thái độ của Judith và nghĩ rằng người phụ nữ xinh đẹp này đã "phải lòng" mình. Tối đó, tướng quân người Assyria đã uống say tới mức không còn nhận thức nổi điều gì diễn ra quanh mình.

Khi trời đã khuya, các tay chân thân tín của Holofernes đều lui về lều của họ. Bagoas kéo rèm cửa lều từ bên ngoài và không cho người hầu làm phiền Holofernes. Trong lều chỉ còn Judith đầy tỉnh táo và Holofernes say xỉn trên giường.

Trước đó, Judith nói với Bagoas rằng tỳ nữ của bà sẽ đợi ở bên ngoài lều để khi "hầu hạ" tướng Holofernes xong, bà sẽ cùng tỳ nữ đi cầu nguyện. Khi chỉ còn một mình với tướng địch trong phòng ngủ, bà Judith quyết định ra tay sát hại Holofernes.

Judith lấy thanh kiếm treo ở đầu giường, rút kiếm và dùng hết sức bình sinh chém mạnh xuống cổ tướng Holofernes đang ngủ say. Judith sau đó lấy chiếc đầu của tướng địch rồi tuồn ra ngoài cho tỳ nữ để giấu vào túi đựng đồ ăn vẫn mang theo từ khi vào doanh trại.

Judith dùng thanh kiếm chặt đầu tướng địch. Ảnh minh họa: Artsy

Mang "chiến lợi phẩm" về Bethulia, chỉ đạo "người nhà" tấn công

Judith và tỳ nữ trốn khỏi doanh trại quân địch. Ảnh minh họa

Bà Judith và tỳ nữ đi tới khu cầu nguyện. Lợi dụng đêm tối họ trốn khỏi doanh trại, đi không nghỉ tới thung lũng và hướng thẳng về Bethulia. Khi tới cổng thành, Judith hét lớn với những lính gác: "Hãy mau mở cổng, xin hãy mau mở cổng".

Khi nghe thấy tiếng của Judith, những người trong thành vội vã mở cổng. Người già, trẻ nhỏ cùng tập trung chào đón Judith trở về. Họ đốt lửa để lấy ánh sáng rồi vây quanh "nữ anh hùng". "Thưa tất cả mọi người, đấng tối cao đã không từ bỏ chúng ta. Ngài đã giúp tôi giết chết tướng địch đêm nay".

Sau đó, bà Judith lôi đầu của Holofernes khỏi túi và giơ lên trước sự kinh ngạc của mọi người trong thành. "Mọi người hãy xem kỹ, đây là đầu của kẻ chỉ huy binh lính Assyrian tới đây đánh chiếm thành phố của chúng ta.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc và thán phục. Họ quỳ rạp xuống đất và lạy đấng tối cao.

Bà Judith cất tiếng nói: "Này mọi người, xin hãy treo đầu của tên tướng địch này lên cổng thành. Ngay khi trời sáng, mọi người hãy chuẩn bị vũ khí. Hãy thành lập một đội quân để tấn công doanh trại của người Assyria.

Binh lính Assyria khi biết bị tấn công bất ngờ sẽ báo cáo tin tức với Holofernes. Nhưng khi xông vào trong và phát hiện tướng quân đã bị chặt đầu, họ sẽ hoảng loạn như rắn mất đầu. Kết cục là họ sẽ bỏ chạy như ong vỡ tổ. Chúng ta sẽ truy đuổi tàn binh ra khỏi đất nước".

Cú sốc và thất bại của quân lính Assyria

Người dân ở Bethulia làm theo lời bà Judith, treo đầu Holofernes lên tường thành và chuẩn bị đội quân kéo tới khiêu chiến ngoài doanh trại của quân Assyria.

Quân lính Assyria phát hiện binh sĩ của Bethulia liền cử người báo tin ngay cho các thân tín của Holofernes. Những người này tới lều của Holofernes và thúc giục Bagoas đánh thức tướng quân.

Vì cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, Bagoas liều mạng xông vào thì phát hiện chỉ có thi thể mất đầu của tướng quân nằm trên giường. Người đàn ông này hét lớn và chạy ngay tới lều của bà Judith. Khi phát hiện Judith đã bỏ trốn, Bagoas gào lên: "Bọn nô lệ đã phản bội chúng ta. Một phụ nữ Hebrew đã phản bội chúng ta. Hãy nhìn xem, tướng quân chỉ còn là cái xác mất đầu". Khi các tướng sĩ của Assyria nghe thấy tin sốc, họ mất hết tinh thần chiến đấu.

Kết quả là tất cả không ai bảo ai đều tìm cách bỏ trốn. Người dân thành phố Bethulia truy đuổi đám tàn quân cho tới khi bóng dáng kẻ địch không còn trên đất Israel.

