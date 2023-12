Kinh ngạc với số tiền mặt kỷ lục thu được tại nhà một nghị sĩ Ấn Độ

Tuần qua, truyền thông Ấn Độ đăng tải hình ảnh tang vật thu giữ từ nhà ông Dhiraj Sahu, trong đó sàn nhà trải đầy tiền, các két cũng chật cứng tiền giấy. Cho đến nay, nhà chức trách Ấn Độ đã thu giữ 3,5 tỷ rupee (tương đương 44 triệu USD) cùng 3kg vàng trang sức. Đây là khoản “tiền đen” cao nhất từ trước đến nay trong một chiến dịch điều tra sai phạm về thuế.

Dùng công nghệ cao để phát hiện tài sản ngầm

Hôm 6-12, nhân viên của Cục Thuế thu nhập (thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ) đột kích các cơ sở thuộc sở hữu của Thượng nghị sĩ Dhiraj Sahu do cáo buộc trốn thuế và giao dịch “ngoài sổ sách”. Ban đầu, khoảng 12 nhân viên Cục Thuế thu nhập đi trên 3 chiếc ô tô đã đến nhà Dhiraj Sahu ở Lohardaga để kiểm tra. Các nhân viên của lực lượng An ninh công nghiệp Trung ương (CISF) cũng được triển khai để đảm bảo an ninh. Lực lượng chức năng sử dụng các máy dò để phát hiện xem có tài sản được chôn giấu dưới lòng đất hay không. Trong khi đó, các quản lý tại nhiều công ty khác nhau của ông Dhiraj Sahu cũng bị thẩm vấn.

Theo quy trình, khi khám xét, nhân viên cơ quan thuế sẽ rà soát toàn bộ tiền mặt, chứng từ tài chính, giấy tờ sở hữu, thiết bị điện tử, vàng và các vật dụng khác. Số tài sản được kiểm đếm trước sự chứng kiến của 2 nhân chứng độc lập. Trong chiến dịch, họ đã lục soát nơi ở và hàng loạt cơ sở liên quan đến ông Sahu tại Ranchi, Sabalpur, Bolangir, Titilagarh, Boudh và Sudargarh ở Jharkhand, Rourkela và Bhubaneswar ở Odisha. Kết quả là số tiền thu giữ lớn đến mức 9 đội (gồm khoảng 80 người từ cơ quan thuế và nhiều ngân hàng) phải kết hợp với nhau để thu thập, kiểm đếm và đối chiếu dữ liệu. Tiền mặt nhiều đến mức phải đựng trong 176 túi và lên tới 351 tỷ rupee. Để kiểm đếm số tiền này, cơ quan chức năng đã phải sử dụng 40 máy đếm tiền (25 chiếc làm việc hết công suất và 15 chiếc để dự phòng).

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ khu vực Bhagat Behera cho biết, tất cả số tiền mặt bị thu giữ sẽ được gửi tại chi nhánh chính của ngân hàng này ở Balangir. Chúng sẽ nằm ở đó cho đến khi cơ quan điều tra xem xét tất cả các chứng cứ và quyết định chúng có bất hợp pháp hay không.

Gần 44 triệu USD bị thu giữ trong chiến dịch lục soát các cơ sở có liên quan đến Thượng nghị sĩ Dhiraj Sahu kéo suốt 9 ngày

Nhân vật trung tâm vụ bê bối

Ông Dhiraj Sahu năm nay 64 tuổi, sống ở Jharkhand, bang miền Đông Ấn Độ. Xuất thân từ gia đình có bố mẹ làm ngành công nghiệp và nhân viên xã hội, ông Dhiraj Sahu bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1977 với tư cách là thành viên của Liên minh Sinh viên quốc gia Ấn Độ đến năm 1983. Năm 2009, ông được bầu vào Thượng viện. Tháng 5-2018, ông là Thượng nghị sĩ bước vào nhiệm kỳ thứ 3 và cũng đã phục vụ trong nhiều ủy ban của Quốc hội Ấn Độ. Đến nay, ông tiếp tục là thành viên Ủy ban Tư vấn về điện, năng lượng mới và tái tạo, đồng thời là thành viên của Ủy ban Than, mỏ và thép.

Theo hãng tin Indian Express, gia đình ông Dhiraj Sahu tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh như rượu, khách sạn, bất động sản, vận tải và thủy sản. Theo bản khai bầu cử năm 2018, thu nhập của ông được chốt ở mức 10 triệu rupee. Tài sản của ông có 4 chiếc ô tô, trong đó có 1 chiếc BMW và 1 chiếc Range Rover. Vợ ông sở hữu 3,1kg vàng trị giá gần 1 triệu rupee, còn bản thân ông sở hữu đồ trang sức kim cương trị giá 2,6 triệu rupee vào thời điểm đó. Tổng tài sản theo khai báo là 340 triệu rupee.

Vụ thu giữ số tiền mặt kỷ lục đã khiến Thủ tướng Narendra Modi phải lên tiếng. Tuần trước, Thủ tướng Modi tuyên bố từng xu sẽ phải được trả lại cho công chúng. Ông nhấn mạnh: “Hãy nhìn vào những đống tiền mặt này và lắng nghe những bài phát biểu “trung thực” của các nhà lãnh đạo. Bất cứ thứ gì đã cướp bóc từ công chúng sẽ phải được trả lại cho họ, đây là sự đảm bảo của tôi”. Trong khi đó, ông Amit Shah - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ bày tỏ: “Tôi rất ngạc nhiên! Kể từ khi đất nước giành được độc lập, đây là lần đầu tiên một lượng tiền mặt lớn như vậy bị tịch thu từ nhà một nghị sĩ”.

Quốc hội Ấn Độ cho hay, nghị sĩ Dhiraj Sahu sẽ phải giải thích về số tiền mặt và nguồn gốc của chúng. Nhiều nghị sĩ đối lập cũng cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi và họ muốn biết, ai là người có liên quan trong khi ông Sahu đóng vai trò là “cây rút tiền ATM”.

