Khủng bố IS đánh bom như thế nào khiến 103 người chết, hơn 1.300 người bị thương ở Kabul?

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Ít nhất 103 người, trong đó có 13 quân nhân Mỹ, đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết ở ngoài cổng và một khách sạn gần sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan.

Các vụ đánh bom liều chết xảy ra ở bên ngoài cổng Abbey của sân bay quốc tế Kabul và khách sạn Baron gần đó (hướng mũi tên đỏ). Ảnh: Sky News (đã Việt hóa)

Theo Sky News, 2 vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều tối 26/8 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi Mỹ và các nước phương Tây cảnh báo về hoạt động tấn công khủng bố tương tự và kêu gọi mọi người không tới sân bay quốc tế Kabul.

Khu vực xung quanh một vụ nổ được cho là đang có hàng nghìn gia đình tập trung với hy vọng được lên các chuyến bay của Mỹ và đồng minh, trong nỗ lực sơ tán khỏi Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát hôm 15/8.

Hàng loạt cảnh báo trước các vụ tấn công

Trong một cảnh báo được đưa ra hôm 25/8, đại sứ quán Mỹ ở Kabul khuyến cáo công dân tránh tới sân bay hoặc rời khỏi các cổng sân bay ngay lập tức với lý do tiềm ẩn "các mối đe dọa an ninh" từ ISIS-K - một nhánh tàn bạo của IS.

Một nhà ngoại giao phương tây ở Kabul cho biết, các khu vực bên ngoài cổng sân bay "đông đúc bất thường" bất chấp các cảnh báo.

Trên Al Jazeera TV hôm 26/8, Mohammad Naeem, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, cảnh báo "các lực lượng nước ngoài về hậu quả của việc tụ tập đông người ở sân bay quốc tế Kabul".

Naeem cho biết việc tụ tập đông người gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh tại khu vực sân bay.

Hôm 26/8, quân đội Anh, Pháp và Đan Mạch cũng đưa ra hàng loạt cảnh báo về tình hình an ninh tại sân bay quốc tế Kabul.

Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh, James Heappey, nói trên BBC rằng, có "nguồn tin rất đáng tin cậy về một vụ tấn công sắp xảy ra" ở sân bay Kabul.

Ông Heappey thừa nhận rằng, mọi người đang cố rời đi trong tuyệt vọng và "nhiều người muốn xếp hàng để có cơ hội", nhưng nguy hiểm đang chờ đợi họ vì "một cuộc tấn công rất có thể sắp xảy ra".

Thủ tướng Pháp Jean Castex nói trên đài phát thanh RTL hôm 26/8 rằng "từ tối 27/8, chúng tôi không thể sơ tán người khỏi sân bay Kabul" vì hạn chót rút quân của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch thẳng thừng cảnh báo: Không còn an toàn khi bay đến hoặc rời Kabul".

Diễn biến 2 vụ đánh bom liều chết ở Kabul

Các tin tức ban đầu về một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế Kabul bắt đầu xuất hiện vào khoảng 17h58p ngày 26/8 (giờ địa phương). Sau đó, các nguồn tin xác nhận có 2 vụ nổ xảy ra ở cổng Abbey của sân bay Kabul và khách sạn Baron gần sân bay.

Cổng Abbey là một trong 5 lối vào, nằm ở phía nam sân bay quốc tế Kabul. Khu vực xung quanh cổng Abbey những ngày qua ghi nhận hàng nghìn gia đình Afghanistan đổ về với hy vọng được lên các chuyến bay sơ tán.

Người bị thương trong vụ nổ được đưa tới bệnh viện địa phương hôm 26/8. Ảnh: Sky News

Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau các vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 26/8. Ảnh: Daily Mail

Tờ Politico dẫn lời 2 quan chức Mỹ và một người thạo tin cho hay, một tay súng IS mặc theo áo vest gắn bom đã thực hiện vụ tấn công ở bên ngoài cổng Abbey vào khoảng 17h (giờ địa phương). Giới chức Mỹ cho biết, kẻ đánh bom liều chết kích nổ đai bom gắn trên người khi đang được binh sĩ Mỹ kiểm tra tại lối vào sân bay.

Sau vụ nổ, các tay súng IS bắn vào đám đông. Ba nguồn tin cho biết, binh sĩ Mỹ đã bắn trả ngay lập tức. Các binh sĩ của NATO được lệnh rời ngay khỏi cổng sân bay Abbey vì có nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom liều chết khác.

Địa điểm thứ hai là khách sạn Baron, nằm cách cổng Abbey một đoạn không xa. Theo NY Post, khách sạn Baron là một địa điểm quan trọng trong nỗ lực sơ tán người Anh, người Mỹ và các công dân Afghanistan từng hỗ trợ chính phủ và các tổ chức của Anh.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về cách thức IS thực hiện vụ đánh bom liều chết vào khách sạn Baron. Nhưng một số thông tin ban đầu cho thấy, IS đã sử dụng hình thức đánh bom bằng ô tô, IB Times cho hay. Theo NY Post, khách sạn Baron có một bức tường cao bao bọc và 5 tháp bảo vệ. Phụ trách an ninh ở đây do một công ty tư nhân Mỹ chịu trách nhiệm.

Binh sĩ bảo vệ khách sạn Baron sau vụ đánh bom liều chết ngày 26/8. Ảnh: REX

Khách sạn này cũng nằm gần trại Sullivan, một cơ sở khép kín của lực lượng an ninh địa phương, phụ trách việc bảo vệ tất cả các cơ sở chính thức của Mỹ ở Kabul, theo Independent.

Tờ Sputnik hôm 27/8 đưa tin, các thông tin cho thấy có ít nhất 103 người thiệt mạng và hơn 1.330 người bị thương trong 2 vụ đánh bom gần sân bay quốc tế Kabul hôm 26/8. Trong số 103 người thiệt mạng, có 13 quân nhân Mỹ, 28 thành viên Taliban, còn lại là dân thường.

ISIS-K - một nhánh tàn bạo của IS từng đối đầu với các lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq - đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thề sẽ đáp trả cho cái chết của 13 quân nhân Mỹ, tuyên bố "săn lùng" những kẻ chịu trách nhiệm. Ông chủ Nhà Trắng cũng hứa hoàn thành việc sơ tán công dân Mỹ và những người khác khỏi Afghanistan, bất chấp các vụ tấn công liều chết.

Taliban lên án các vụ đánh bom liều chết. Abdul Qahar Balkhi, một quan chức của Taliban, nói: "Dù chưa có thông tin chi tiết nhưng chúng tôi lên án vụ tấn công này. Tấn công vào dân thường vô tội là hành động bị cả thế giới phản đối. Chúng tôi sẽ không để các vụ việc tương tự xảy ra".

