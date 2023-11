Kết quả điều tra vụ tên lửa Nga tập kích khiến 19 binh sĩ Ukraine ở cùng một nơi thiệt mạng

UAV trinh sát Nga phát hiện vị trí lữ đoàn Ukraine tập hợp để làm lễ trao thưởng.

Cơ quan thanh tra của Bộ Quốc phòng đã báo cáo kết quả điều tra vụ tấn công tên lửa gây rúng động của Nga, ông Umierov cho biết, theo tờ Ukrainska Pravda.

"Chúng tôi đã biết từng giây, từng phút về những gì xảy ra. Điều gì dẫn đến thảm kịch và cần làm gì để sự cố này lẽ ra không xảy ra", ông Umierov nói thêm.

Hôm 3/11, Lữ đoàn Xung kích số 128 của Ukraine bị tên lửa đạn đạo Nga tập kích khi đang tổ chức lễ trao thưởng. Đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M khiến 19 quân nhân thiệt mạng.

Theo ông Umierov, chỉ huy lữ đoàn đã tập hợp các binh sĩ tại sân sau của một căn nhà để trao thưởng. Điều này không tuân thủ các quy định cơ bản về bảo đảm an ninh, không có biện pháp ngụy trang, cũng như có hơn 10 ôtô đỗ.

Ở thời điểm đó, có một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga hoạt động trên bầu trời. Lực lượng phòng không phát hiện UAV này và phát cảnh báo không kích trên địa bàn vùng Zaporizhzhia.

Theo ông Umierov, ban chỉ huy lữ đoàn đã được cảnh báo về khu vực UAV Nga hoạt động nhưng không áp dụng bất cứ biện pháp ứng phó nào.

"Ngay khi Nga phóng tên lửa, tín hiệu cảnh báo đã được gửi các đơn vị, bao gồm lữ đoàn số 128. Tuy nhiên, các chỉ huy lữ đoàn đã không thực hiện bất cứ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho lễ trao thưởng", ông Umierov nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông Ukraine cho biết, chỉ huy lữ đoàn đã tới lễ trao thưởng muộn khiến các quân nhân phải xếp hàng chờ đợi. Khoảng 2 phút trước khi chỉ huy có mặt thì tên lửa Nga đánh trúng khoảng sân nơi các quân nhân Ukraine tập hợp.

Trong tuyên bố, ông Umierov không cho biết cụ thể danh tính các cá nhân phải chịu trách nhiệm vì mắc sai lầm khiến thảm kịch xảy ra. "Tất cả những người chịu trách nhiệm trong thảm kịch này sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo.

Ông Umierov cũng kêu gọi Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine kiểm tra việc thực hiện các quy trình đảm bảo an ninh ở tất cả các đơn vị. "Tôi kêu gọi tất cả các chỉ huy đơn vị quân đội chú ý đến sự an toàn của các quân nhân. Việc phớt lờ các biện pháp đảm bảo an ninh cơ bản là không thể chấp nhận được".

Nguồn: [Link nguồn]