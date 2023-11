Dính nghi án phản quốc, chính trị gia Ukraine thông báo bị bắt

Chính trị gia Ukraine Oleksandr Dubinsky. Ảnh: Reuters

Oleksandr Dubinsky, nghị sĩ Ukraine, ngày 13/11 cho biết, một tòa án ở Kiev đã ra lệnh tạm giam ông trong 60 ngày. Ông Dubinsky được thông báo chính thức trong tuần này rằng ông bị nghi ngờ phản quốc vì hợp tác với tình báo quân đội Nga.

"Tòa án chấp thuận đề xuất của cơ quan công tố về việc áp dụng hình thức tạm giam với tôi trong 60 ngày. Thời hạn kết thúc tạm giam là ngày 12/1/2024", ông Dubinsky nói trong một video được đăng trên tài khoản Telegram của vị chính trị gia này nhưng không nói lý do bị tạm giữ.

Có một video quay cảnh ông Dubinsky trong một tòa nhà, phía sau chính trị gia này là một người đàn ông mặc đồng phục an ninh Ukraine. Tuy nhiên, Reuters chưa xác minh được video này.

Vị chính trị gia Ukraine, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, cũng được thông báo về việc ông bị tình nghi truyền bá thông tin sai lệch về giới lãnh đạo chính trị của Ukraine.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 13/11 tuyên bố trên Telegram, một chính trị gia Ukraine đang bị tình nghi phản quốc, nhưng không nêu cụ thể tên người này.

Theo Reuters, nghị sĩ Yaroslav Yurchyshyn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về chính sách chống tham nhũng, và nghị sĩ Oleksiy Honcharenko đều chỉ đích danh ông Dubinsky là người được SBU nhắc đến.

"Ông Dubinsky đã nhận được thông báo về việc bị tình nghi phản quốc", nghị sĩ Honcharenko viết trên Telegram.

Ông Dubinsky gọi việc tình nghi ông phản quốc là bịa đặt và "dựa trên sự gian dối của một số quan chức hàng đầu". Chính trị gia Ukraine này từng bị trục xuất khỏi đảng Servant of the People (Đầy tớ của Nhân dân) năm 2021 sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Dubinsky phủ nhận cáo buộc này và tiếp tục làm việc trong quốc hội Ukraine.

SBU cho biết, chính trị gia bị nghi ngờ phản quốc là thành viên của một tổ chức được cho là do tình báo quân đội Nga tài trợ. Tổ chức này được thành lập năm 2016, trong số thành viên có một cựu nghị sĩ, trợ lý của người này và một cựu công tố viên Ukraine.

"Tổ chức này được cho là đã mở các sự kiện nhằm làm mất uy tín và hình ảnh của Ukraine trên trường quốc tế, làm xấu đi mối quan hệ ngoại giao của Kiev với Washington và gây phức tạp cho quá trình Ukraine gia nhập EU, NATO", Cục điều tra Nhà nước Ukraine (SIB) tuyên bố.

