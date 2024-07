Kế hoạch đẩy nhanh đề cử Tổng thống Mỹ Biden gặp trở ngại

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Ba nghị sĩ này thuộc nhóm ngày càng nhiều thành viên đảng Dân chủ không ủng hộ bỏ phiếu trực tuyến để chính thức đề cử ông Biden làm ứng viên tổng thống vào ngày 21/7, thay vì chờ đợi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào ngày 19-22/8 tại Chicago.

Các nghị sĩ Susan Wild, Mike Quigley và Jared Huffman dự tính sẽ ký vào bức thư phản đối, đại diện của họ nói với Reuters.

Bức thư cho rằng việc "chặn bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với đảng Dân chủ thông qua việc ‘điểm danh ảo’ là không cần thiết, chưa từng có và là ý tưởng tồi tệ”. Nội dung bức thư cho rằng bước đi này sẽ làm suy yếu tinh thần và sự đoàn kết của đảng.

Lễ đề cử trực tuyến ban đầu được lên kế hoạch cho kịp thời hạn của bang Ohio để đưa các ứng viên vào lá phiếu trước đại hội của đảng Dân chủ vào tháng 8. Nhưng Ohio đã kéo dài thời hạn nên không còn trở ngại đó.

Điều này diễn ra sau lời kêu gọi của 19 nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đề nghị ông Biden, 81 tuổi, kết thúc chiến dịch tranh cử sau cuộc tranh luận mất điểm với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Trong cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện và hoàn thành ngày 16/7, 39% số người thuộc đảng Dân chủ tham gia cuộc khảo sát tin rằng ông Biden nên kết thúc cuộc chạy đua. Tỷ lệ cao hơn một chút so với mức 32% trong cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện vài ngày sau cuộc tranh luận hôm 27/6.

Theo các nguồn tin Quốc hội Mỹ, bức thư của 3 nghị sĩ tuy chưa được gửi đến đảng Dân chủ nhưng đang được lưu hành rộng rãi trong các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện.

