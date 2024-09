Israel tuyên bố phá âm mưu ám sát Thủ tướng Netanyahu theo lệnh Iran

Ngày 19-9, Israel cho biết một dân thường Do Thái đã bị bắt vào tháng trước với cáo buộc âm mưu ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo lệnh của Iran, tờ The Times of Israel đưa tin.

Tuyên bố chung của Cơ quan an ninh Israel Shin Bet và Cảnh sát Israel cho biết nghi phạm đã vượt biên sang Iran hai lần và nhận tiền để thay Tehran thực hiện âm mưu ám sát.

Nghi phạm được xác định là ông Moti Maman (73 tuổi) đến từ TP Ashkelon (miền nam Israel).

Nghi phạm đã bị truy tố trong ngày 19-9.

Ông Moti Maman - nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - tại tòa án ở TP Beersheba (Israel) ngày 19-9. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Theo cuộc điều tra của Shin Bet và cảnh sát Israel, ông Maman là một doanh nhân đã sống một thời gian dài ở Thổ Nhĩ Kỳ nên có quan hệ thân thiết với nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Vào tháng 4, thông qua sự trung gian của hai người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Andrey Farouk Aslan và Junayd Aslan, ông Maman đã đồng ý gặp một doanh nhân giàu có sống tại Iran tên là Eddy, nhằm thảo luận về hoạt động kinh doanh.

Theo Shin Bet, vì ông Eddy dường như không thể rời khỏi Iran để gặp mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nên ông Maman đã vào Iran qua đường bộ gần TP Van (miền đông Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại Iran, ông Maman gặp ông Eddy và một người khác tên là Khwaja, người tự giới thiệu là thành viên lực lượng an ninh Iran.

Trong cuộc gặp, ông Eddy đã đề xuất với ông Maman rằng ông nên thực hiện các nhiệm vụ tại Israel cho chính quyền Iran, bao gồm đặt tiền hoặc súng ngắn tại các địa điểm cụ thể, chụp ảnh những nơi công cộng đông đúc và đe dọa dân thường Israel.

Ông Maman khi đó nói rằng ông sẽ xem xét và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là Israel.

Vào tháng 8, ông này quay lại Iran lần hai theo đường xe tải từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lần này, tại nhà ông Eddy, ông Maman đã gặp các quan chức tình báo Iran và được yêu cầu ám sát Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hoặc người đứng đầu Shin Bet Ronen Bar.

Cũng theo Shin Bet, các quan chức Iran coi kế hoạch ám sát này là hành động trả thù cho vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran hồi tháng 7.

Ông Maman đã yêu cầu được nhận trước 1 triệu USD trước khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nhưng các quan chức Iran từ chối.

Trước khi rời Iran, ông Maman đã được một điệp viên tình báo Iran đưa cho 5.000 euro (5.600 USD).

Ông Maman bị bắt khi trở về Israel.

Một quan chức cấp cao của Shin Bet mô tả vụ việc là “rất nghiêm trọng”, là minh chứng về những nỗ lực to lớn của Iran nhằm tuyển dụng công dân Israel thực hiện hoạt động khủng bố ở Israel.

Vị quan chức này cho biết Shin Bet đã đánh giá rằng Iran sẽ tiếp tục nỗ lực tuyển dụng thường dân Israel cho các nhiệm vụ do thám và khủng bố, đặc biệt là những công dân có tiền án.

Iran chưa bình luận về thông tin.

