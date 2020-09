Hoàng hậu kiêu ngạo và tàn nhẫn của lịch sử Trung Hoa, được xem là đối thủ của Từ Hi Thái hậu

Dù không có con trai nhưng Từ An Thái hậu vẫn có thể đứng đầu hậu cung suốt một thời gian dài.

Từ An Hoàng thái hậu, là người bộ tộc Nữu Hỗ Lộc thị, thuộc Mãn quân Tương Hoàng kỳ. Bà được đưa vào cung khi vừa tròn 16 tuổi. Chỉ sau hơn 4 tháng ở trong cung, bà đã nhận được sự ưu ái, được phong làm hoàng hậu. Sự việc này vô cùng hiếm trong vương triều nhà Thanh.

Đây cũng là một trong những bằng chứng chứng minh cho sự xuất sắc về cái đẹp, phẩm chất cao quí cũng như nhân phẩm tốt đẹp của Từ An thái hậu. Từ đó, Từ An Thái hậu bắt đầu cai quản chuyện hậu cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung là nơi tập trung của các cung tần mỹ nữ, để quản lý đám người này nào đâu dễ dàng.

Trong lịch sử, số hoàng hậu bị lật đổ nhiều không kể hết, thế nhưng, Từ An Thái hậu là người duy nhất có thể mỉm cười quản lý đến cuối cùng.

Đối với các nữ nhân hậu cung, để có thể ổn định vị thế của mình nhất định họ phải hạ sinh Hoàng tử. Tuy nhiên Nữu Hỗ Lộc thị lại không hề có con trai. Điều này ít nhiều chứng tỏ Nữu Hỗ Lộc thị có vị trí quan trọng trong lòng Hoàng đế Hàm Phong bởi không có con vẫn không bị thất sủng.

Cách thức nuôi dạy Thái tử của Nữu Hỗ Lộc thị hoàn toàn khác với Diệp Hách Na Lạp thị. Nữu Hỗ Lộc thị đặc biệt quan tâm đến Thái tử từng ly từng tí và giống mẹ ruột của Thái tử hơn. Có lẽ tính cách kiên định của mình mà Nữu Hỗ Lộc thị có thể dễ dàng đối phó với Diệp Hách Na Lạp thị, thậm chí còn khiến Thái tử thân thiết với mình hơn mẹ ruột.

Sau khi Hoàng đế Hàm Phong băng hà, Thái tử Tái Thuần kế vị, tức Thanh Mục Tông Hoàng đế Đồng Trị. Lúc đó Nữu Hỗ Lộc thị được tôn thành Mẫu hậu Hoàng thái hậu (tức Từ An Thái hậu) còn mẹ ruột của Tân đế là Diệp Hách Na Lạp thị trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu (tức Từ Hi Thái hậu).

Vào năm Đồng Trị thứ 11, khi Hoàng đế Đồng Trị tiến hành tuyển tú, Từ An Thái hậu đề bạt A Lỗ Đặc thị còn Từ Hi Thái hậu lại chọn Sa Tế Phú Sát thị. Trước sự đối chọi gay gắt của 2 vị Thái hậu, Hoàng đế Đồng Trị đã chọn A Lỗ Đặc thị làm Hoàng hậu. Quyết định này đã khiến Từ Hi Thái hậu bất mãn một thời gian.

Trên thực tế, Từ An Thái hậu mới chính là người kiểm soát phê duyệt tấu chương. Từ An Thái hậu và Cung Thân vương Dịch Hân cũng là người giảm đi sự ảnh hưởng của Từ Hi Thái hậu trong việc chính sự.

Nói cho cùng, Nữu Hỗ Lộc thị đã có thể được sắc phong Hoàng hậu chỉ sau 4 tháng nhập cung, nhất định phải rất mạnh mẽ và có mưu kế đặc biệt, bằng không sẽ bị các nữ nhân khác trong hậu cung "đánh bại".

