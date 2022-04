Hàng loạt vụ tai nạn máy bay hy hữu

Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) sẽ điều tra dữ liệu chuyến bay của một máy bay thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines sau khi máy bay đột ngột lao xuống và nhanh chóng trở lại độ cao trước đó.

Trong tuyên bố hôm 7-4, hãng Malaysia Airlines cho biết sau khi lấy lại độ cao, chuyến bay MH2664 đã quay đầu trước khi hạ cánh an toàn ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Các hành khách được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới TP Tawau theo kế hoạch.

Hãng Malaysia Airlines cho biết sau khi lấy lại độ cao, chuyến bay MH2664 đã quay đầu trước khi hạ cánh an toàn ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: The star, Twitter

Hãng hàng không này cho biết sự cố hôm 3-4 xảy ra do các vấn đề kỹ thuật cùng với thời tiết xấu trên đường bay. Vụ việc diễn ra trên chuyến bay mang số hiệu MH2664 của hãng Hàng không Malaysia Airlines, khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur đến TP Tawau. Dữ liệu từ trang web theo dõi hành trình chuyến bay FlightRadar24 cho thấy máy bay đã đột ngột hạ độ cao khoảng 610m chỉ trong vòng vài giây.

Giám đốc điều hành CAAM Chester Voo Chee Soon cho biết cơ quan chức năng sẽ xem xét hệ thống giám sát dữ liệu bay nội bộ của chuyến bay MH2664 để tìm hiểu vấn đề. Ông Voo cho hay: "Dữ liệu sơ bộ cho thấy phi hành đoàn có phản ứng chính xác sau sự cố nói trên. CAAM sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ không thỏa hiệp về bất kỳ vấn đề nào có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của hoạt động hàng không và hành khách".

Trong một sự cố hy hữu khác, một máy bay chở hàng Boeing 757-200 của hãng chuyển phát nhanh DHL bị gãy đôi tại sân bay Juan Santamaria - Costa Rica sáng 7-4 (giờ địa phương), khiến sân bay đóng cửa trong vài tiếng.

Hiện trường máy bay chở hàng Boeing 757-200 bị gãy đôi tại sân bay quốc tế Juan Santamaria ngày 7-4. Ảnh: Reuters

Ông Luis Miranda Munoz, phó giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Costa Rica, cho biết ngay sau khi máy bay cất cánh lên đường đến Guatemala, hệ thống thủy lực máy bay dường như gặp sự cố, khiến phi công yêu cầu quay trở lại sân bay và hạ cánh khẩn cấp.

DHL, công ty của Đức chuyên vận chuyển hàng hóa, cho biết thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay không hề hấn gì nhưng một thành viên trong số này được kiểm tra y tế để đề phòng rủi ro. DHL cho biết: "Đội phản ứng sự cố của DHL đã được kích hoạt và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành với các cơ quan liên quan để xác định điều gì đã xảy ra".

Trong khi đó, máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hàn Quốc đã rơi ở vùng biển ngoài khơi đảo Mara ở cực Nam Hàn Quốc hôm 8-4, khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và một người khác mất tích. Các quan chức cho biết có 4 người trên chiếc trực thăng Sikorsky S-92 vào thời điểm nó lao xuống vùng biển cách đảo Mara 370 km về phía Tây Nam lúc 1 giờ 32 phút (giờ địa phương).

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay trực thăng này cất cánh trở về Busan sau khi hỗ trợ hoạt động cứu hộ thuyền viên mất tích ở vùng biển gần Đài Loan (Trung Quốc).

