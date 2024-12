Hãng hàng không Azerbaijan công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay chở 67 người

Theo The Guardian, những phát hiện ban đầu đã khiến hãng hàng không Azerbaijan Airlines phải đình chỉ các chuyến bay đến 5 sân bay của Nga từ 28/12, với lý do "có nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn chuyến bay", ngoài 2 tuyến bay đã bị đình chỉ ngay sau vụ tai nạn.

Theo tuyên bố chính thức của Azerbaijan Airlines, “sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài” có thể là nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, nhưng hãng hàng không từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cận cảnh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 25/12, chiếc máy bay Embraer 190, mang số hiệu J2 8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, đã bị rơi gần bờ biển Caspi, cách thành phố Aktau của Kazakhstan khoảng 3km. Vụ tai nạn đã khiến 38 người thiệt mạng và chỉ 29 người sống sót.

Trong một tuyên bố hôm 27/12, người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Nga Dmitry Yadrov cho biết vụ tai nạn xảy ra trước "một tình huống rất phức tạp gần sân bay Grozny" vì khu vực này đang bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Do đó, tất cả các máy bay phải rời khỏi không phận được chỉ định ngay lập tức.

"Hơn nữa, khu vực sân bay Grozny có sương mù dày đặc. Không thể nhìn thấy gì ở độ cao 500 mét. Cơ trưởng của chuyến bay đã cố gắng hạ cánh 2 lần nhưng không thành công. Cơ trưởng được đề nghị hạ cánh tại các sân bay khác, nhưng đã quyết định bay đến sân bay Aktau", ông nói.

Azerbaijan, Kazakhstan và Nga đều thành lập uỷ ban điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Sputnik

Một hành khách trên máy bay có tên Subhonkul Rakhimov kể lại với Reuters rằng ông nghe thấy ít nhất một tiếng nổ lớn khi máy bay tiếp cận khu vực Chechnya. "Tôi nghĩ rằng máy bay sắp vỡ tan", ông Rakhimov nói.

Ông Rakhimov cũng chia sẻ rằng có vẻ như có một vụ nổ xảy ra bên ngoài máy bay và mảnh đạn đã đâm thủng thân máy bay. “Tôi lấy một chiếc áo phao và thấy có một lỗ thủng trên đó – nó bị mảnh đạn xuyên thủng", ông kể lại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cả ba quốc gia Azerbaijan, Kazakhstan và Nga đều thành lập uỷ ban điều tra vụ tai nạn.