Hamas nói gì sau đòn không kích của Israel làm chết 310 người Palestine?

CNN hôm nay (18/3) dẫn lời Izzat al-Risheq, quan chức cấp cao của phong trào Hamas, cảnh báo việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lệnh quân đội nước này tấn công Dải Gaza là "bản án tử hình" đối với những con tin người Israel vẫn đang bị giữ tại Dải Gaza.

Người dân Dải Gaza tìm kiếm người thân tại một khu vực tập kết thi thể các nạn nhân. Ảnh: GettyImages

"Quyết định trở lại chiến tranh của ông Netanyahu là quyết định hi sinh các tù nhân", ông al-Risheq nói với CNN. "Thứ mà kẻ thù không muốn đạt được bằng con đường đàm phán thì họ đừng hòng đạt được thông qua chiến tranh và hủy diệt".

Theo thống kê của Chính phủ Israel, Hamas hiện đang giữ 59 con tin người Israel, nhưng hơn một nửa trong số họ đã thiệt mạng vì nhiều lí do khác nhau. Những người này bị đưa sang Dải Gaza trong cuộc đột kích của Hamas vào Israel tháng 10/2023.

Tuyên bố của Hamas được đưa ra sau khi Israel sáng 18/3 xác nhận tiến hành một cuộc không kích rộng khắp Dải Gaza với cáo buộc Hamas "chuẩn bị tấn công Israel và tái vũ trang", đồng thời cảnh báo tái triển khai lực lượng mặt đất tới chiến đấu ở Dải Gaza.

Một khu lều trại tạm của người Palestine ở Dải Gaza bị cháy sau đòn không kích ngày 18/3. Ảnh: Reuters

Cập nhật của cơ quan y tế người Palestine tính đến 13h30 chiều 18/3 cho thấy số nạn nhân thiệt mạng vì đòn không kích của Israel là 310 người, trong đó nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ nhỏ. Chưa rõ có bao nhiêu người trong số họ là thành viên Hamas.

New York Times cho hay, các tiếng nổ lớn được ghi nhận ở hầu khắp Dải Gaza, bao gồm các khu vực tập trung đông cư dân là thành phố Gaza ở phía Bắc, Deir al-Balah ở miền Trung và Khan Yunis phía Nam Dải Gaza. Con số thương vong được dự báo là sẽ tiếp tục tăng.

Chưa rõ liệu đòn tấn công vào Dải Gaza có khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bị chấm dứt hoàn toàn hay không. Theo New York Times, Hamas đến nay chưa có bất cứ động thái tấn công trả đũa nào. Còi báo động tên lửa cũng chưa được kích hoạt trên toàn Israel.

Các vị trí bị Israel không kích rạng sáng 18/3. Ảnh: New York Times

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một từ ngày 19/1 đến ngày 1/3. Sau ngày 1/3, Israel một vài lần tấn công Dải Gaza, nhưng Hamas vẫn tỏ ra kiềm chế. Theo AlJazeera, Hamas muốn chuyển sang thỏa thuận giai đoạn hai, vốn bao gồm điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn và mở ra triển vọng tái thiết Dải Gaza, nhưng Israel không đồng ý.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff gần đây đề nghị các bên gia hạn ngừng bắn thêm 50 ngày, mà theo đó, Hamas sẽ trao trả một nửa số con tin (còn sống hoặc thiệt mạng), nhưng Hamas không mặn mà với kế hoạch này.

Từ Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes nói với tờ The Times of Israel rằng, "Hamas có thể thả con tin để kéo dài lệnh ngừng bắn, nhưng thay vào đó lại chọn cách từ chối và chiến tranh".