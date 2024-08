Giống ngựa đặc biệt có một không hai trên Trái đất

“Thật sự không có nơi nào khác như nơi này trên Trái đất… Bạn đang đứng trên một hạt cát nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, và chưa bao giờ bạn cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Nhưng bạn lại ở giữa những con vật này đang sinh tồn trong một nơi chỉ có cát, cỏ và một vài hồ nước ngọt”, Drew Doggett, một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim đã đến thăm hòn đảo Canada này hơn 10 năm qua, nhận định.

Đảo Sable của Canada là nhà của hàng trăm con ngựa hoang. Không có loài nào khác sống ở đây quanh năm. Ảnh: Drew Doggett.

Đảo Sable của Canada là nhà của hàng trăm con ngựa hoang. Không có loài nào khác sống ở đây quanh năm.

Hơn 250 năm qua, ngựa đã sống trên hòn đảo hẻo lánh hình lưỡi liềm này. Đảo có diện tích đất chỉ 13 dặm vuông (hơn 3,300 ha).

“Không có kẻ săn mồi và chưa bao giờ có, nên những con ngựa đảo Sable, đặc biệt là ngựa con, có sự tò mò tự nhiên”, Doggett nói. Ảnh: Drew Doggett.

Chúng là một trong những giống ngựa đặc biệt mà Doggett đã chụp ảnh cho cuốn sách của ông “Untamed Spirits: Horses from Around the World”. Những bức ảnh của ông tôn vinh vẻ đẹp và sự hấp dẫn lâu bền của loài ngựa bằng cách ghi lại một số loài đặc biệt nhất trên Trái đất.

Một con ngựa Iceland băng qua bãi biển cát đen. Ảnh: Drew Doggett.

“Những câu chuyện sinh tồn của chúng và khả năng phát triển mạnh mẽ trong những nơi - những nơi mà con người thường không thể - thật đáng kinh ngạc”, ông nói.

Một số bức ảnh nổi bật nhất của Doggett xuất phát từ Iceland, nơi có giống ngựa cứng cáp, hậu duệ của loài ngựa Viking nguyên thủy.

Một con ngựa Iceland đi qua bãi biển cát đen. Iceland là “nơi có những đặc điểm tự nhiên phi thường mà gần như vượt quá thực tại,” Doggett nói. Ảnh: Drew Doggett.

“Chúng sống một cuộc sống rất siêu thực và khác thế giới”, Doggett nói. “Có một số đặc điểm địa chất đáng chú ý, từ bãi biển cát đen đến thác nước ấn tượng, mà tôi muốn chụp ảnh những con ngựa này trong khung cảnh đó”.

Những bức ảnh trông như một câu chuyện cổ tích hoặc một tiểu thuyết kỳ ảo, được chụp nghệ thuật trước nền cảnh tuyệt đẹp của Iceland.

Một con ngựa đang bơi ở Tobago. Ảnh: Drew Doggett.

“Chúng đã tạo ra vận may của riêng mình trong vùng đất khó khăn nhưng xinh đẹp này, và đó là điều thu hút tôi đến câu chuyện của chúng”, Doggett nói.

Một giống ngựa khác mà Doggett giới thiệu trong cuốn sách của mình là những con ngựa trắng của Camargue. Giống ngựa cổ xưa này là loài bản địa của một vùng đất đầm lầy hẻo lánh ở miền nam nước Pháp, nơi chúng đã lang thang hàng thế kỷ.

Những con ngựa trắng của Camargue đã lang thang ở một vùng thuộc miền nam nước Pháp từ hàng thế kỷ. Ảnh: Drew Doggett.

“Đôi mắt lớn, đen, biểu cảm và sự tự tin bẩm sinh rõ ràng nhấn mạnh vẻ đẹp hoang sơ, táo bạo của ngựa Camargue”, Doggett viết trong cuốn sách của mình. “Chúng di chuyển nhanh chóng, không do dự và lao qua nước theo thứ bậc tự nhiên vốn có trong hàng ngũ của chúng”.

Những con ngựa này bán hoang dã, được bảo vệ bởi những người chăn ngựa được gọi là “những cao bồi của Riviera”.

“Có những bức tranh hang động được phát hiện ở vùng này về những con ngựa này, có lẽ từ thời tiền sử”, Doggett nói. “Vì vậy, có một giống ngựa khiến tôi thấy hấp dẫn”.

"​Iceland là nơi có một giống ngựa rất quý phái nhưng cứng cáp, là hậu duệ của loài ngựa Viking nguyên thủy. Lịch sử của họ ở Iceland chứa đựng nhiều bí ẩn và sự hấp dẫn,” Doggett nói. Ảnh: Drew Doggett.

Sự hấp dẫn phổ quát

Doggett đã dựng lên một studio ở Florida (Mỹ) để chụp chân dung ngựa thể thao.

“Tôi thấy thật hấp dẫn khi các loài động vật hoang dã có một đối tác đã được thuần hóa tương tự”, Doggett nói.

Một con ngựa thể thao được chụp cận cảnh ở Wellington, Florida. Ảnh: Drew Doggett.

Các giống ngựa hoang dã là sự mê hoặc ban đầu của Doggett khi ông bắt đầu dự án này, nhưng cuốn sách của ông cũng bao gồm những bức chân dung của những con ngựa thể thao đẳng cấp thế giới.

Ông đã dựng lên một studio di động trong các chuồng ngựa ở Wellington, Florida, và tận dụng nền tảng của mình trong nhiếp ảnh thời trang.

Doggett cho biết ông đã ngay lập tức bị thu hút bởi những chú ngựa ở Đảo Sable và câu chuyện sinh tồn của chúng. Ảnh: Drew Doggett.

“Tôi tập trung vào cấu trúc cơ bắp của những con ngựa này. Gần như chúng được tạc từ đá cẩm thạch, và tôi đã sử dụng ánh sáng studio, gần như vẽ chúng bằng ánh sáng”, ông nói.

Khi Doggett muốn thực hiện một loạt hình ảnh cho thấy cấu trúc cơ bắp này trong chuyển động, ông đã đến Caribbean và chụp ảnh những con ngựa đang bơi trong làn nước trong suốt ngoài khơi đảo Tobago. Ông đã kết nối với một nhóm cứu hộ phi lợi nhuận chăm sóc những con ngựa đua nghỉ hưu, ngựa polo và ngựa biểu diễn.

Một con ngựa Camargue tạo sóng nước. Ảnh: Drew Doggett.

“Là một phần trong bài tập hằng ngày của họ, các chủ sở hữu của tổ chức phi lợi nhuận này sẽ cho những con ngựa bơi ngoài biển ở Tobago”, ông nói.

Doggett mặc đồ lặn và chụp ảnh dưới bề mặt nước - điều này khó khăn, nhưng rất đáng giá. “Tôi cảm thấy rằng dưới nước là cách mà tôi có thể làm nổi bật sự thanh lịch và duyên dáng của những động vật này trong một bối cảnh tối giản”, ông nói.

Doggett đã dựng lên một studio ở Florida để chụp chân dung ngựa thể thao. Ảnh: Drew Doggett.

Trong suốt tất cả các buổi chụp ảnh khác nhau của mình, Doggett cảm thấy có một chủ đề chung giữa các con ngựa - một tinh thần hoang dã đã truyền cảm hứng cho tiêu đề cuốn sách của ông.

“Tôi thấy thật hấp dẫn khi các loài động vật hoang dã có đối tác tương tự đã được thuần hóa” Doggett nói. Ảnh: Drew Doggett.

“Cho dù chúng đã được thuần hóa hay chưa, tính hoang dã của chúng không bao giờ thực sự biến mất”, ông nói. “Chúng cũng đại diện cho sức mạnh, sự kiên cường, lòng can đảm, sự bền bỉ - tất cả những phẩm chất khác nhau mà tôi bị cuốn hút và muốn tôn vinh”.

Ông tin rằng ngựa có một sự hấp dẫn phổ quát vượt qua biên giới văn hóa.

Bộ lông của một con ngựa trên đảo Sable. Ảnh: Drew Doggett.

“Chúng đại diện cho một hệ tư tưởng mang tính thần thoại và biểu tượng không thực sự tồn tại ở các loài động vật khác”, ông nói. “Chúng là những biểu tượng được tôn trọng và vinh danh trên toàn thế giới”.

“Tôi nghĩ có một điều gì đó vô cùng lãng mạn về ý tưởng rằng có những động vật ngoài kia tồn tại rất mạnh mẽ và can đảm nhưng tính hoang dã của chúng không bao giờ có thể bị thuần hóa”, nhiếp ảnh gia Doggett nói.

