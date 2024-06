Giới chuyên gia phân tích về chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Nga Putin

Cheget từng được kích hoạt Cheget là một vali hạt nhân (được đặt tên theo núi Cheget ở Kabardino-Balkaria), là một phần của hệ thống tự động để chỉ huy và kiểm soát Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Nga (SNF) có tên là Kazbek (được đặt tên theo núi Kazbek trên biên giới Gruzia-Nga). Cheget được phát triển trong thời kỳ chính quyền Yuri Andropov vào đầu những năm 1980. Chiếc vali được đưa vào sử dụng khi ông Mikhail Gorbachev nhậm chức Tổng bí thư Liên Xô vào tháng 3/1985, The Washington Post đưa tin. Cheget được kết nối với hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt có tên mã là Kavkaz (tên tiếng Nga cho vùng Caucasus) hỗ trợ liên lạc giữa các quan chức chính phủ cao cấp khi họ đưa ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân và nó cũng được kết nối vào Kazbek, hệ thống này bao trùm tất cả các cá nhân, cơ quan liên quan đến chỉ huy và kiểm soát Lực lượng Hạt nhân Chiến lược. Vali hạt nhân của Nga từ đầu những năm 1990 được trưng bày tại Trung tâm Tổng thống Boris Yeltsin ở thành phố Yekaterinburg, Nga. Ảnh: Wikipedia. Theo Moscow Times , tổng thống Nga (tổng tư lệnh tối cao) luôn có một chiếc Cheget bên mình. Đây là một trong ba chiếc, hai chiếc còn lại do bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng nắm giữ. Có thể cần có sự xác nhận từ hai trong ba người để kích hoạt một cuộc tấn công thực sự. Bộ Tổng tham mưu nhận tín hiệu và khởi động cuộc tấn công hạt nhân thông qua việc truyền mã xác thực đến các khu phóng tên lửa hoặc bằng cách khởi động từ xa từng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa/tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Ngày 25/1/1995, trong sự cố tên lửa Na Uy, Cheget đã được kích hoạt để phản ứng với một tên lửa khoa học ba giai đoạn bị nhận dạng sai. Tên lửa này được các nhà khoa học Na Uy và Mỹ phóng đi. Đây là lần duy nhất được biết đến khi một vali hạt nhân được kích hoạt để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, theo The Washington Post .