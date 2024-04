Găp cựu lãnh đạo Đài Loan tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói gì?

Ông Tập Cận Bình gặp ông Mã Anh Cửu tại Bắc Kinh (ảnh: Xinhua)

Hôm 10/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm hiếm hoi với cựu lãnh đạo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu - Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Ông Mã Anh Cửu (lãnh đạo Đài Loan từ năm 2008 đến năm 2016) là người ủng hộ mối quan hệ “nồng ấm” hơn với Bắc Kinh.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh, kể từ năm 1949.

Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Tập và ông Mã, kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2015 tại Singapore.

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Tập đánh giá cao ông Mã vì có quan điểm phản đối “Đài Loan độc lập”.

“Người dân hai bên bờ eo biển Đài Loan đều là người Trung Quốc. Không có nút thắt nào không thể tháo gỡ, không có vấn đề nào không thể thảo luận và không thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta”, ông Tập nói.

“Nỗ lực can thiệp của thế lực bên ngoài không thể ngăn cản xu hướng lịch sử là thống nhất đất nước”, ông Tập nói thêm.

Đáp lại, ông Mã nói rằng việc ủng hộ "Đồng thuận năm 1992" và phản đối “Đài Loan độc lập” là nền tảng chính trị chung cho mối quan hệ hòa bình xuyên eo biển Đài Loan (Đồng thuận năm 1992 được cho là một thỏa thuận ngầm, kết quả một cuộc họp giữa đại diện đảo Đài Loan và đại diện Trung Quốc. Theo đó, hai bên bờ eo biển đồng ý rằng chỉ có một nước Trung Quốc. Tuy nhiên, Đài Loan và Trung Quốc đại lục thường diễn giải khác nhau về ý nghĩa "một Trung Quốc").

Người dân hai bên eo biển đều thuộc cùng một dân tộc Trung Hoa, họ nên tăng cường trao đổi và hợp tác, cùng nhau phát triển văn hóa Trung Quốc, nâng cao đời sống nhân dân hai bên và cùng nhau hợp tác vì sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa - ông Mã nói.

Trong cuộc gặp hôm 10/4, ông Tập cũng bày tỏ đau buồn trước thiệt hại và mất mát của người dân Đài Loan sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra hôm 3/4 khiến 9 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng sau thảm họa.

Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Mã Anh Cửu diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh – Đài Loan gia tăng căng thẳng.

Hồi tháng 1, ông Lại Thanh Đức – thành viên đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) – đã nhậm chức lãnh đạo Đài Loan. Ông Lại là người ủng hộ "Đài Loan độc lập".

Ngày 14/2, 2 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng do bị lực lượng tuần duyên Đài Loan truy đuổi gần quần đảo Kim Môn (do Đài Loan kiểm soát). Sau vụ việc, Bắc Kinh điều lực lượng tăng cường tuần tra xung quanh các đảo tiền tiêu do Đài Loan kiểm soát.

