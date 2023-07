G7 ra tuyên bố quan trọng về an ninh Ukraine

Ông Biden cùng lãnh đạo các nước G7 ra tuyên bố chung về Ukraine (ảnh: CNN)

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 12/7, ông Biden cùng lãnh đạo các nước G7 đưa ra tuyên bố chung để “làm rõ sự hỗ trợ” của G7 cho Ukraine.

“Chúng tôi không chờ đợi”, ông Biden nói, nhấn mạnh rằng G7 sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trước khi nước này gia nhập NATO.

“Chúng tôi sẽ giúp Ukraine xây dựng một hệ thống phòng phủ mạnh mẽ, có năng lực trên bộ, trên không và trên biển. Họ sẽ có lực lượng đáng tin cậy trong khu vực vực và ngăn chặn tất cả các mối đe dọa”, ông Biden nói.

Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ “đang làm mọi thứ có thể” cho Ukraine.

Đứng cạnh ông Biden, Tổng thống Ukraine Zelensky nói nước này “đang trên đường trở thành viên NATO” và trong quá trình này, Ukraine “cần được đảm bảo an ninh”.

“Ukraine cần những đảm bảo an ninh hiệu quả trên con đường gia nhập NATO. Chúng tôi hiện có một cam kết đảm bảo phù hợp”, ông Zelensky nói và kêu gọi các nước tham gia hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, trong thời gian hội nghị thượng đỉnh diễn ra, Zelensky thể hiện rằng ông muốn nhiều hơn nữa và nói sẽ đặt vấn đề về vũ khí tầm xa trong cuộc gặp với ông Biden.

“Chúng tôi có thể nói rằng, kết quả của hội nghị thượng đỉnh là tốt, nhưng nếu có lời mời (từ NATO) thì đó sẽ là tối ưu”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Thủ tướng Anh Sunak cho biết, G7 sẽ “hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong những năm tới để chấm dứt xung đột, ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai”.

Theo ông Sunak, hành động của G7 sẽ “gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga”.

Theo Reuters, động thái của G7 được đưa ra sau khi Ukraine thất bại trong việc kêu gọi NATO đưa ra lời mời chính thức về việc gia nhập khối.

G7 bao gồm các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italia và Anh. Trong đó, Nhật Bản không thuộc NATO.

Động thái của G7 có thể giúp “xoa dịu” Ukraine khi nước này không được mời vào NATO, theo chuyên gia (ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 12/7, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cảnh báo, sẽ là sai lầm nguy hiểm nếu G7 đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi có quan điểm tiêu cực về kịch bản Ukraine gia nhập NATO. Chủ đề này liên quan trực tiếp đến một số tuyên bố gần đây rằng G7 sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chúng tôi cho rằng điều đó là sai lầm và rất nguy hiểm”, ông Peskov nói.

“Bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ đang xâm phạm an ninh Nga”, ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng Nga sẽ “không dung thứ” cho bất cứ động thái nào đe dọa đến an ninh quốc gia.

“Các quốc gia này có thể khiến châu Âu trở thành nơi nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới. Tất nhiên, họ cũng sẽ gây bất lợi cho Nga – điều mà chúng tôi sẽ tính đến và xử lý”, ông Peskov nói thêm.

