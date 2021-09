Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Điện Elysee ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Nhà bình luận của tờ The New York Times Roger Cohen nhận xét bà Merkel đã trở thành một hình tượng lớn ở châu Âu, có thể sánh ngang với những cố thủ tướng Đức thời hậu chiến như Konrad Adenauer, Helmut Schmidt và Helmut Kohl, thậm chí còn vượt qua cả họ. Do đó, bất chấp khen chê trái chiều, để giữ được châu Âu vững vàng trong sóng gió thử thách, không ai có thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của nước Đức, cụ thể là bà Merkel.