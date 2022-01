Trước thềm năm mới 2022, thế giới đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức bao gồm: Làn sóng đại dịch COVID-19 mới, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, cuộc đấu tranh giữa dân chủ và chủ nghĩa độc tài, khủng hoảng nhân đạo, di cư hàng loạt và chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia. Theo The Guardian, trong năm 2022, nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột mới giữa các quốc gia vẫn còn, thậm chí mọi thứ có thể trầm trọng hơn do sự phá vỡ trật tự quốc tế và sự phổ biến của các loại vũ khí nguy hiểm. Do đó, hãng tin nước Anh cho rằng, đối với thế giới, năm 2022 có thể sẽ là một năm hỗn loạn khác.