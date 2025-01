Động thái mới của chính quyền ông Trump gây bất lợi với Ukraine

Một gia đình người di cư Ukraine chờ đợi nhập cảnh vào Mỹ thông qua biên giới trên bộ với Mexico. Ảnh: NYT.

Chỉ thị mới được nêu trong email do quan chức cấp cao tại Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ gửi cấp dưới vào ngày 23/1 và được tờ The New York Times (NYT) thu thập. Chỉ thị yêu cầu chấm dứt ngay các chương trình tạo điều kiện cho người nhập cư và người tị nạn sang Mỹ sinh sống.

Theo NYT, phạm vi của các chương trình được đề cập trong lệnh tạm dừng là rất lớn và quyết định này sẽ chặn đường sang Mỹ của những người muốn rời khỏi các quốc gia có xung đột, bao gồm Ukraine.

Chương trình bị dừng nằm trong sáng kiến của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden nhằm hỗ trợ Ukraine, thông qua mở cửa đón người nhập cư Ukraine miễn là có bảo lãnh về tài chính.

Theo thống kê của Mỹ, tính đến tháng 9/2023, có hơn 150.000 người Ukraine đã tới Mỹ sinh sống nhờ vào chương trình trên, theo NYT. Ngoài Ukraine, chương trình cũng giúp khoảng 500.000 người nhập cư từ Cuba, Venezuela, Haiti và Nicaragua sang Mỹ.

Diễn biến mới cho thấy ông Trump đang thực hiện những lời cam kết trong chiến dịch tranh cử, bao gồm đặt nước Mỹ lên trên hết và tạm dừng một số ưu đãi mà chính quyền tiền nhiệm phê duyệt cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Hôm 24/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị các cơ quan liên quan tạm dừng các khoản viện trợ nước ngoài, kể cả các khoản viện trợ đang được giải ngân để đánh giá lại. Thời gian xem xét lại tối đa 85 ngày. Viện trợ cho Ukraine cũng bị dừng cho đến khi có quyết định mới của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Trong một diễn biến liên quan, 3 quốc gia châu Âu gồm CH Czech, Đức và Ba Lan có kế hoạch thiết lập trung tâm trao trả người tị nạn Ukraine về quê hương. Một trong các trung tâm có thể mở cửa ở Berlin, Đức. Số người tị nạn Ukraine sinh sống ở 3 quốc gia này ước tính lên tới hơn 2,4 triệu người, gồm 1,2 triệu người ở Đức, 957.000 ở Ba Lan và 390.000 ở CH Czech.

Gần đây, giới chức Đức được cho là đang thảo luận về kế hoạch cắt giảm tài trợ cho người tị nạn Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khuyến khích người tị nạn Ukraine quay về nước nếu không tìm được việc làm ở nước sở tại.