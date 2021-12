Đọ sức mạnh quân sự Nga-Ukraine: Nếu xung đột nổ ra, thương vong vô cùng lớn?

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 00:30 AM (GMT+7)

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự lớn hơn bao giờ hết. Quân đội Ukraine đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi giao tranh nổ ra ở miền đông năm 2014, nhưng liệu có thể chống chọi Nga?

Binh sĩ quân đội Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo sắc lạnh về “hậu quả khủng khiếp” nếu Nga tấn công Ukraine. Trong khi đó, Nga vẫn để ngỏ giải pháp quân sự cho đến khi đạt được thỏa thuận rõ ràng với Mỹ và NATO.

Cán cân quân sự chênh lệch

Ukraine có gần 255.000 quân chính quy và 900.000 quân dự bị. Nhưng Nga có tới 1 triệu quân chính quy và 2 triệu quân dự bị.

Ukraine sở hữu rất nhiều xe tăng, xếp thứ 13 trên thế giới với 2.430 xe tăng. Tính toàn bộ xe bọc thép, Ukraine sở hữu 11.435 chiếc. Năng lực pháo binh của Ukraine cũng rất đáng kể với 3.973 khẩu pháo các loại.

Nhưng con số này chỉ bằng một phần so với Nga. Nga sở hữu hơn 13.000 xe tăng, 27.000 xe bọc thép và 14.557 khẩu pháo các loại.

Cán cân quân sự Nga-Ukraine hoàn toàn chênh lệch khi nhắc đến không quân. Nga sở hữu 4.441 máy bay chiến đấu, 751 tiêm kích, và 1.505 trực thăng. Ukraine chỉ có 425 máy bay chiến đấu và 39 tiêm kích, cùng 243 trực thăng.

Nga chi tới 78 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng mỗi năm, trong khi Ukraine chỉ chi khoảng 1,6 tỉ USD.

Mark Galeotti, chuyên gia am hiểu về Nga tại Trung tâm Các vấn đề Toàn Cầu thuộc Đại học New York, nói trên Đài Tự do (RFERL), rằng Nga cần lực lượng lớn gấp đôi Ukraine cho bất kì chiến dịch quân sự nào.

Tuy nhiên, Ukraine với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, có thể kháng cự quyết liệt, khiến Nga không dễ dàng giành chiến thắng áp đảo.

Các đơn vị quân đội Nga áp sát Ukraine.

Matthew Bryza, cựu đại sứ Mỹ tại Azerbaijan, người rất am hiểu về Nga, nói: “Quân đội Ukraine đã chứng minh năng lực chiến đấu hiệu quả từ năm 2014”.

“Ukraine sở hữu nhiều công nghệ quân sự mới, đặc biệt là máy bay không người lái vũ trang mua của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tên lửa chống tăng Javelin mua từ Mỹ”, cựu đại sứ Bryza nói trên trang TRT World. “Quân đội Ukraine đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thể hiện sự dũng cảm và hiệu quả trên chiến trường”.

Đại tá quân đội Ukraine, Vlasenko, gần đây nói: “Trong trường hợp Nga gây hấn, sẽ không có lựa chọn nào khác, tôi sẵn sàng sống chết với vũ khí có trong tay”.

“Ukraine sẽ không bao giờ trở thành một phần của Nga. Nếu phải chứng minh điều đó, rằng Ukraine có quyền tự do và độc lập, chúng tôi sẵn sàng hành động”, Đại tá Vlasenko nói. “Sẽ có một cuộc tắm máu. Ông Putin sẽ phải đưa hàng trăm, hàng nghìn chiếc quan tài từ Ukraine về Nga”.

Xung đột Nga-Ukraine có thể diễn ra như thế nào?

Theo tình báo Mỹ, Nga đã đưa khoảng 175.000 binh sĩ tới sát biên giới Ukraine. 90.000 binh sĩ trong số này thuộc lực lượng sẵn sàng chiến đấu, số còn lại là quân dự bị.

Binh sĩ Ukraine tập trận ở ngoại ô thủ đô Kiev vào tháng 4.2021.

Giới chức Mỹ đánh giá Nga có thể phát động tấn công vào tháng 1.2022, giữa mùa đông lạnh giá.

Đánh giá về binh lực Nga ở biên giới, trang Popular Mechanic cho rằng, Nga có thể không mạo hiểm tấn công tổng lực Ukraine, mà chỉ nhằm vào một số vùng và nhằm các mục tiêu cụ thể, đặc biệt là những vùng ở miền đông có số đông cộng đồng người nói tiếng Nga sinh sống.

Lực lượng Nga sẵn sàng chiến đấu ở biên giới Ukraine gồm ít nhất 100 tiểu đoàn tác chiến (BTG). Mỗi tiểu đoàn tác chiến có khoảng 1.000 binh sĩ, được trang bị đầy đủ xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, và các hệ thống phòng không.

Theo học thuyết quân sự mới của Nga, tiểu đoàn tác chiến kết hợp tất cả các khí tài và công cụ mà các chỉ huy cần trong chiến dịch quân sự, từ tác chiến trên khắp đồng bằng châu Âu cho tới tác chiến đô thị.

Các nhóm BTG cũng được không quân Nga yểm trợ mạnh mẽ, làm bàn đạp tấn công trên thực địa.

Tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, gần đây từng nhận định, Nga có thể đồng thời tấn công ở 10 hướng, bao quanh khu vực miền đông Ukraine, thậm chí đánh tới thủ đô Kiev, nếu có thể.

Nga có thể tung vào chiến trường 94.000 binh sĩ, 1.200 xe tăng trong đợt tấn công đầu tiên. Ngoài ra, có 330 máy bay, 75 tàu chiến và 6 tàu ngầm đóng vai trò hỗ trợ.

Pháo phản lực TOS-1A bắn đạn nhiệt áp là vũ khí tiêu diệt bộ binh hàng loạt của Nga.

Khoảng 3.500 lính dù Nga cũng sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đặc biệt nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Tướng Budanov bày tỏ lo ngại rằng quân đội Ukraine có thể nhanh chóng bị áp đảo bởi các trận không kích và tập kích tên lửa của Nga nhằm vào vị trí chiến lược, đặc biệt là đòn tấn công từ các tổ hợp pháo phản lực đa nòng.

Các tổ hợp BM-30 "Smerch" hay pháo phản lực phóng đạn nhiệt áp TOS-1A của Nga được đánh giá uy lực nhất thế giới, hủy diệt một khu vực rộng lớn. Tầm bắn của BM-30 lên tới 90km, còn với TOS-1A chỉ là 10km.

Theo Popular Mechanic, quân đội Ukraine có quân số tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với lực lượng Nga ở biên giới. Nhưng lực lượng này phân tán trên khắp đất nước.

Lục quân Ukraine không được trang bị tốt bằng quân Nga, nhưng sở hữu một số vũ khí Mỹ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin.

Trong trường hợp cần can thiệp quân sự, Mỹ hiện có lực lượng tương đương 12 tiểu đoàn tác chiến BTG, đóng quân rải rác ở các nước châu Âu, từ Italia cho đến các quốc gia vùng Baltic.

Lực lượng chủ lực của Mỹ ở châu Âu gồm Lữ đoàn thiết giáp số 1, hiện có 3.800 binh sĩ, 130 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 15 pháo tự hành Paladin, 80 xe tăng chủ lực M1A1, 500 xe bánh xích và 1.500 phương tiện di chuyển cùng trang thiết bị khác.

Kết hợp với lực lượng này là Lữ đoàn kỵ binh số 1, được trang bị trực thăng tấn công Apache, trực thăng Blackhawk và trực thăng vận tải hạng nặng Chinook. Ngoài ra, Mỹ còn có Lữ đoàn dù số 173, đóng quân tại Italia và Trung đoàn kỵ binh số 2, đóng quân ở Vilseck, Đức.

Các lực lượng này có thể được điều động đến sát Ukraine, đóng vai trò hỗ trợ nhân đạo và răn đe Nga nếu cần thiết.

Theo đánh giá của Tướng lục quân Mỹ về hưu Kevin Ryan, ít có khả năng Mỹ đụng độ quân sự trực tiếp với Nga và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ điều này. Thay vào đó, Mỹ có thể bí mật hậu thuẫn các quốc gia giáp biên giới Nga, tấn công các vùng lãnh thổ tự trị do Nga bảo trợ, bao gồm Cộng hòa Abkhazia giáp Biển Đen, Ossetia ở phía bắc Gruzia và Cộng hòa Transnistria nằm giữa Ukraine và Moldova..

Tướng Ryan cũng đề xuất quân đội Mỹ phong tỏa Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, khiến Nga phải tiêu tốn nguồn lực và chi viện trên các mặt trận, từ đó sẽ giảm sức ép cho Ukraine.

Nguồn: http://danviet.vn/do-suc-manh-quan-su-nga-ukraine-neu-xung-dot-no-ra-thuong-vong-vo-cung-lon-502...Nguồn: http://danviet.vn/do-suc-manh-quan-su-nga-ukraine-neu-xung-dot-no-ra-thuong-vong-vo-cung-lon-50202120120283669.htm