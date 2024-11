Điều gì giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử?

Tính đến 18h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 6/11, tin từ hãng ABC News cho hay, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được ít nhất 279 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại các bang dao động gồm: Pennsylvania, Georgia và Wisconsin. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã giành được ít nhất 219 phiếu.

Theo các nhà phân tích, mặc dù các phiếu bầu vẫn đang được kiểm tại nhiều bang, song cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa cho thấy ông có thể biến những vùng đất vốn đã đỏ thắm trở nên Cộng hòa hơn. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Mỹ còn giành thêm được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri gốc Tây Ban Nha, vốn là nhóm cử tri truyền thống của đảng Dân chủ

Truyền thông Mỹ cho hay, ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với 279 phiếu đại cử tri.

Vậy, điều gì đã giúp ông Donald Trump vượt xa bà Kamala Harris về cả phiếu cử tri phổ thông lẫn phiếu đại cử tri?

Cử tri bất mãn về tài chính

Theo các cuộc thăm dò dư luận mà đài NBC News đã thực hiện, có đến 45% số cử tri được hỏi cho biết tình hình tài chính của họ xấu hơn so với 4 năm trước. Đây là mức độ bất mãn về tài chính cao nhất so với mức độ ghi nhận trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Mỹ kể từ năm 2008. Mặc dù nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và thị trường chứng khoán bùng nổ, nhưng 2/3 cử tri đều đánh giá nền kinh tế Mỹ kém - mức cao hơn so với năm 2020, khi nước này phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

Tâm trạng của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử lần này rất bi quan và họ muốn có sự thay đổi lớn.

Nhìn chung, tâm trạng của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử này rất bi quan. Có tới 3/4 số cử tri trên toàn quốc cho biết họ cảm thấy tiêu cực về cách mọi thứ đang diễn ra trong nước, trong đó bao gồm 29% cử tri cho biết họ thực sự tức giận. Vì thế, chỉ có 40% cử tri chấp thuận ứng viên của đảng Dân chủ, trong khi mức không chấp thuận là 58%, tệ hơn nhiều so với cựu Tổng thống Donald Trump khi ông tái tranh cử vào năm 2020.

Khi cử tri được hỏi phẩm chất nào quan trọng nhất đối với họ ở một ứng cử viên, phần lớn cho biết họ muốn một người có "khả năng lãnh đạo" hoặc có thể "mang lại sự thay đổi cần thiết" và ông Donald Trump chiếm ưu thế khi có tới 7/10 người nói ủng hộ.

Cựu Tổng thống Donald Trump lên sân khấu trong một cuộc vận động tranh cử tại J.S. Dorton Arena hôm 4/11, tại Raleigh, Bắc Carolina.

Sự thay đổi của cử tri vùng nông thôn

Trước thềm bầu cử, những người ủng hộ và sát cánh cùng ông Donald Trump đều hy vọng cựu Tổng thống sẽ thâu tóm được các phiếu bầu ở vùng nông thôn. Nhưng họ không dám chắc ông sẽ cải thiện được việc này với biên độ cao hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2020. Nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, ông Donald Trump đã làm được.

Ngay từ ban đầu, cựu Tổng thống giành được sự ủng hộ lớn ở bang Indiana, Kentucky, Georgia và Bắc Carolina và xu hướng này tiếp tục phát triển trong ngày bầu cử. Ví dụ, tại các quận nông thôn trên khắp Pennsylvania, xu hướng chung khi kiểm phiếu là ủng hộ ông Donald Trump; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng thì số phiếu ủng hộ cựu Tổng thống cũng tăng. Thậm chí, ngay cả ở quận Lackawanna, phía Đông Bắc bang Pennsylvania, nơi có Scranton - thành phố quê hương của đương kim Tổng thống Joe Biden, tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump tăng nhiều dù bà Kamala Harris giành chiến thắng với biên độ nhỏ nhất.

Điều này, theo các nhà phân tích, cho thấy, sự chuyển dịch sang đảng Dân chủ ở các vùng ngoại ô đã bị đứt đoạn. Dấu hiệu rõ ràng đầu tiên là tại quận Loudoun, phía Bắc Virginia, với lượng lớn cử tri có trình độ đại học. Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng ở đây với 25 điểm vào năm 2020 nhưng năm nay, bà Kamala Harris chỉ giành chiến thắng với 17 điểm. Trong khi đó, tại quận Hamilton của bang Indiana, bà Kamala Harris đã tụt lại phía sau ông Donald Trump khoảng 6 điểm.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang theo dõi kết quả bầu cử tại Atlanta, Georgia ngày 6/11.

Những lá phiếu của cử tri da màu và cử tri nữ

Sự ủng hộ của các cử tri da màu, đặc biệt là người Mỹ gốc Latinh đối với đảng Dân chủ đang tiếp tục bị suy giảm. Các cuộc thăm dò trước bầu cử đã cho thấy, cựu Tổng thống đạt được mức tăng trưởng lịch sử về sự ủng hộ từ các cử tri không phải da trắng. Kết quả bầu cử rõ ràng nhất là ở Florida. Bang này chuyển sang hướng Cộng hòa rõ rệt và cử tri gốc Latinh của tiểu bang cũng vậy.

Quận Miami-Dade, vốn từng là một quận Dân chủ đáng tin cậy với dân số người Mỹ gốc Cuba đông đảo, đã chuyển sang ủng hộ ông Donald Trump với tỷ lệ hai con số. Osceola, một quận có cộng đồng người Puerto Rico lớn, cũng đã chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống. Cụ thể hơn, các thành phố có đông đảo người Puerto Rico và Cuba như Kissimmee và Hialeah, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ, theo phân tích của Công ty Equis Research.

Hãng NBC News đưa tin ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Trong cuộc bầu cử lần này, ông Donald Trump đã giành được sự ủng hộ của 1/3 cử tri da màu. Đây có thể là thành tích tốt nhất của bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào thuộc Đảng Cộng hòa kể từ thời khi George W. Bush nỗ lực tái tranh cử năm 2004.

Và một điều lạ là bất chấp những cáo buộc về hành vi tấn công và quấy rối tình dục hay chính sách phá thai gây tranh cãi, ông Donald Trump vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo nữ giới. Xét về tổng thể, cử tri nữ thích bà Kamala Harris nhưng phụ nữ da trắng lại ủng hộ ông Donald Trump với khoảnh cách khá cách biệt. Kết quả là chỉ có 26% phụ nữ da màu ủng hộ ông Donald Trump, con số này ở phụ nữ da trắng là 52%.

Một yếu tố nữa giúp ông Donald Trump thành công chính là sức hấp dẫn của ông đối với những người Mỹ ít gắn bó với chính trị và bầu cử. Những người bỏ phiếu lần đầu ủng hộ ông Donald Trump với tỷ lệ 54%, trong khi con số này cho bà Kamala Harris chỉ là 44%. Đây là một sự đảo ngược lớn so với 4 năm trước, khi những cử tri mới ủng hộ mạnh mẽ ông Joe Biden (64%). Và những cử tri có quan điểm không hay về cả hai ứng cử viên thì lại chọn ủng hộ ông Donald Trump nhiều hơn (55%) so với bà Kamala Harris (32%).

