Đáp trả trừng phạt, Nga "cấm cửa" hàng loạt nhà báo và quan chức Anh

Thứ Tư, ngày 15/06/2022 10:35 AM (GMT+7)

Theo The Guardian, Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết họ đã cấm 29 thành viên của giới truyền thông Anh, bao gồm 5 nhà báo của cơ quan này.

The Guardian dẫn lời chính quyền Moscow cho biết hành động này là một phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, và "việc lan truyền thông tin sai lệch về Nga" cũng như "các hành động chống Nga của chính phủ Anh".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 29 nhà báo nói trên "cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga cùng các sự kiện ở Ukraine và Donbas".

Trụ sở The Guardian, nơi có 5 nhà báo bị Nga "cấm cửa", bao gồm tổng biên tập - Ảnh: THE GUARDIAN

Ngoài 5 người của The Guardian, 24 nhà báo bị "cấm cửa" còn lại hiện đang làm việc cho BBC, Sunday Times, Daily Mail, The Independent, Daily Telegraph, Sky News, Channel 4 News, Financial Times, The Times, ITV. Họ bao gồm cả lãnh đạo và phóng viên của các tòa báo, hãng thông tấn nói trên.

Một số quan chức Anh cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới này của Nga, bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh về mua sắm quốc phòng Jeremy Quin và Nguyên soái Không quân Sir Michael Wigston, cùng nhiều nhân vật quân sự và chính trị ở Anh.

Nga lại cắt giảm dòng khí đốt sang EU Theo đài RT, việc vận chuyển khí đốt qua đường ống Nord Stream đã bị đình trệ sau khi Siemens không bàn giao các bộ phận bơm để sửa chữa đúng hạn. Đó là một phần thông báo của Gazprom, công ty năng lượng lớn nhất của Nga. Siemens AG là hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của Đức và châu Âu với các trụ sở quốc tế của đóng ở Berlin và Munich - Đức. Khối lượng khí đốt vận chuyển hàng ngày theo hợp đồng của Gazprom là 167 triệu mét m3, nhưng nay lưu lượng sẽ bị cắt giảm 40%. Gazprom cho biết 5 trong 8 bộ phận bơm khí được Siemens đưa đi sửa chữa từ trạm máy nén Portovaya của Gazprom ở Vyborg, gần St.Petersburg, đã không được trả lại đúng hạn. Ngoài ra, vấn đề nảy sinh khi các bộ phậm bơm được kết nối với đường ống bị trục trặc động cơ, nên cơ quan quản lý phải ban hành lệnh cấm tạm thời. Đường ống Nord Stream chạy dưới biển Baltic và cung cấp khí đốt của Nga đến châu Âu, kết nối trạm nén Portovaya ở Nga với một trạm tương đương ở Greifwald ở Đông Bắc nước Đức, cung cấp cho EU khoảng 55 tỉ m3 khí đốt mỗi năm. Siemens vẫn chưa đưa ra bình luận. Trước đó họ đã thông báo vào tháng 3 là sẽ ngừng giao thiết bị cho Nga và vào tháng trước tiếp tục cho biết sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Nga.

