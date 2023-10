Phía sau chiến thuật tiến công giai đoạn mới của Israel ở Dải Gaza?

Xe tăng israel di chuyển ở bên trong Dải Gaza.

Hôm 28/10, Israel tuyên bố cuộc xung đột với Hamas đã bước sang giai đoạn mới, với việc các binh sĩ, xe tăng ở lại chiến đấu ở Dải Gaza chứ không rút lui như các cuộc đột kích chớp nhoáng trước dây.

Theo tờ Financial Times (FT), Israel có thể muốn tận dụng tối đa ưu thế về hỏa lực trước Hamas nhưng cũng muốn tránh tổn thất và hạn chế nguy cơ các đối thủ khác trong khu vực mở mặt trận mới.

Trên phương diện chiến thuật, cuộc tiến công quy mô giúp lực lượng dưới mặt đất dễ dàng được các chiến đấu cơ yểm trợ một cách liên tục.

"Hamas không có cơ hội nào gây ra thương vong cho chúng tôi. Các binh sĩ di chuyển trên thực địa được yểm trợ bởi 50 máy bay trên bầu trời, hạ gục tất cả các mục tiêu di chuyển", Amir Avivi, cựu tư lệnh lực lượng Israel thuộc sư đoàn Gaza, nói.

Cuộc tiến công của quân đội Israel trong những ngày đầu diễn ra dường như suôn sẻ bởi các khu vực giao tranh khá trống trải. Nhưng tình hình được dự báo sẽ khó khăn hơn ở các khu vực đô thị.

Vùng màu xanh biểu thị các hướng tiến công của quân đội Israel. Ảnh: FT.

Hôm 29/10, quân đội Israsel thông báo về việc bắt đầu đụng độ với các tay súng Hamas xông ra từ hầm ngầm.

"Tác chiến ở môi trường đô thị đổ nát tạo ra thách thức lớn nhất. Có rất nhiều nơi đối phương có thể ẩn nấp và phục kích", Eyal Hulata, người từng đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cho đến đầu năm nay, nói trên tờ FT. "Quân đội Israel càng giậm chân tại chỗ, càng dễ bị Hamas phản kích. Đó là lý do quân đội chúng tôi di chuyển chậm nhưng liên tục, tỏ ra hết sức thận trọng".

Theo FT, các quan chức Israel nói việc từng bước đưa các nhóm binh sĩ vào Dải Gaza nhằm giảm thiểu khả năng nhóm vũ trang Hezbollah ở nước láng giềng Lebanon can thiệp. Hezbollah là nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, từng đẩy lùi thành công quân đội Israel trong giao tranh năm 2006.

Israel cũng không muốn mạo hiểm tung tất cả lực lượng chiến đấu vào Dải Gaza vì vẫn để ngỏ khả năng phải bổ sung binh sĩ cho mặt trận phía bắc với Hezbollah.

"Tôi nghĩ thông điệp của Israel về diễn biến giao tranh hiện nay là có chủ ý. Israel tránh nhắc đến cụm từ chiến dịch trên bộ nhằm tránh leo thang căng thẳng", một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên nói trên tờ FT.

Việc quân đội Israel tiến công một cách giới hạn cũng cho thấy Hamas không thể bị loại bỏ trong một sớm một chiều, Yakov Amidror, chuyên gia tại Viện An ninh Quốc gia Do Thái của Mỹ và là cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, nói.

"Mục tiêu không phải là điều đạt được trong nay mai", ông Amidor nói, nhận định cuộc xung đột ở Dải Gaza sẽ kéo dài từ 6 tháng cho đến một năm.

Một số nhà quan sát khác nhận định, việc Israel mở chiến dịch trên bộ giới hạn đồng nghĩa mục tiêu có thể không phải là loại bỏ hoàn toàn Hamas.

Israel tránh gọi cuộc tiến công hiện nay ở Dải Gaza là chiến dịch trên bộ.

"Có vẻ như Israel sẽ không loại bỏ hoàn toàn Hamas mà chỉ muốn giáng đòn mạnh nhất, gây thiệt hại lớn nhất cho Hamas, bao gồm thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng", một nhà ngoại giao phương Tây nhận định. "Nhưng có lẽ câu trả lời thực tế nhất là Israel vẫn chưa xác định mục tiêu cuối cùng là như thế nào".

FT dẫn lời các nhà quan sát cho biết, xung đột càng kéo dài, sức ép buộc Israel và Hamas ngừng bắn sẽ càng gia tăng. Ehud Olmert, cựu Thủ tướng Israel, nói thời gian là điều không ủng hộ Israel.

"Thời gian xung đột với Hamas có thể ngắn hơn nhiều so với những gì chính phủ thời chiến của Israel dự tính", ông Olmert nhận định." Hiện tại, Mỹ đang hậu thuẫn Israel. Nhưng tương lai, Mỹ có thể sẽ đưa ra các mệnh lệnh với Israel".

Theo giới quan sát, với các bước tiến ở phía bắc Dải Gaza, quân đội Israel có thể muốn từng bước phong tỏa hoàn toàn thành phố Gaza.

Amos Harel, một phóng viên chiến trường Israel, nói quân đội đến nay vẫn chưa bước vào giao tranh ở môi trường đô thị. "Quân đội Israel có vẻ như muốn tạo sức ép buộc các chiến binh Hamas phải xông ra từ các hầm ngầm và loại bỏ họ", Harel nói.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, quân đội Israel chưa gặp phải sự kháng cự lớn và Hamas cũng chưa phóng tên lửa chống tăng. Nhưng nguồn tin tỏ ra thận trọng vì không ai có thể nắm rõ những toan tính của lực lượng Hamas, theo FT.

