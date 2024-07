Dân chủ ra tay cứu vãn màn tranh luận của ông Biden và ‘phản đòn’ ông Trump

Thăm dò ý kiến: Sự ủng hộ với ông Biden không thay đổi nhiều sau phiên tranh luận Cuộc thăm dò do tờ USA Today và ĐH Suffolk (Mỹ) thực hiện từ ngày 27 đến 30-6 cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Trump trong số các cử tri được hỏi trên toàn nước Mỹ là 41%, nhiều hơn sít sao so với 38% của ông Biden. Kết quả không có sự thay đổi đáng kể so với cuộc thăm dò trước đó vào tháng 5, khi đó, ông Trump và ông Biden hòa nhau ở mức 37%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 41% cử tri đảng Dân chủ muốn thay thế ông Biden bằng một ứng cử viên khác, và 51% nói rằng họ phản đối việc thay thế. Trong khi đó, chỉ có 14% cử tri Cộng hòa nói rằng họ muốn tìm ứng viên thay thế ông Trump.