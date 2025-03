Đàm phán Mỹ-Nga kéo dài hơn 12 tiếng, tập trung vào Biển Đen

Ngày 24-3, các phái đoàn Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 12 giờ tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) để thảo luận về giải quyết xung đột Ukraine và an ninh hàng hải ở Biển Đen, theo đài RT.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin rằng một tuyên bố chung về cuộc đàm phán dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25-3.

Bộ Ngoại giao Nga ngày qua đã công bố một đoạn video ngắn ghi lại cảnh đoàn đàm phán nước này rời khỏi cuộc họp với dòng chú thích: “Cuộc tham vấn Nga - Mỹ đã kết thúc”.

Phái đoàn Nga xuất hiện sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày 24-3. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Ông Grigory Karasin - Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của quốc hội Nga và là thành viên đoàn đàm phán - mô tả các cuộc thảo luận tại Riyadh là “mang tính xây dựng” nhưng cũng “mang tính kỹ thuật”.

“Không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến một văn kiện quan trọng hay một thỏa thuận. Điều quan trọng là duy trì liên lạc và hiểu rõ lập trường của nhau. Ở khía cạnh này, chúng tôi đã đạt được tiến triển” - ông Karasin nói với báo giới trong một khoảng nghỉ giữa phiên họp.

Trước đó cùng ngày, khi được hỏi về khả năng đàm phán Mỹ-Nga đạt được kết quả cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vấn đề chính yếu là “đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải” ở Biển Đen.

“Nếu nhớ lại [phiên bản ban đầu] của thỏa thuận, sẽ thấy có những cam kết quan trọng dành cho phía chúng tôi nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Vấn đề này vẫn nằm trong chương trình nghị sự” - ông Peskov nói.

Theo RT, nội dung đàm phán chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải ở Biển Đen và triển vọng khôi phục Sáng kiến Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm 2022. Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7-2023 với lý do phương Tây không thực hiện cam kết.