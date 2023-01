Đại hội Đảng quan trọng của Trung Quốc

Cộng đồng quốc tế quan tâm mạnh mẽ Đại hội Đảng XX đã thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Khoảng 2.500 nhà báo, trong đó có 750 phóng viên nước ngoài, đã đăng ký đưa tin về đại hội. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12-10, trung tâm báo chí phục vụ đại hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận thông tin về sự kiện. Do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được duy trì, các phóng viên được cách ly tại khách sạn được chỉ định một ngày trước khi đại hội diễn ra và cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 24 giờ. An ninh cũng được thắt chặt ở Bắc Kinh trước thềm Đại hội Đảng XX. Lực lượng an ninh đã được tăng cường tại các tuyến đường dẫn đến Đại lễ đường Nhân dân và nhiều địa điểm quan trọng khác. Chính quyền TP Bắc Kinh cũng xây dựng chương trình đối phó với tình trạng khẩn cấp, trong đó yêu cầu tất cả cơ quan, ban, ngành liên quan bảo đảm nguồn nước, điện, khí đốt, các dịch vụ vận chuyển, cấp cứu và lực lượng cứu hỏa luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Xuân Mai