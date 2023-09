Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ trực thăng, bắt sống chỉ huy IS ở Syria

CNN hôm nay (26/9) dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Trung Đông, xác nhận lực lượng Mỹ ngày 23/9 đổ bộ bằng trực thăng vào cơ sở IS ở miền Bắc Syria và bắt giữ chỉ huy cấp cao có tên Abu Halil al-Fad'ani.

Lực lượng Mỹ sử dụng trực thăng đổ bộ để bắt giữ thủ lĩnh IS. Ảnh minh họa: AP

"Abu Halil al-Fad'ani là thành viên cấp cao tham gia điều hành và hỗ trợ của IS. Hắn được đánh giá là có mối quan hệ sâu rộng bên trong mạng lưới của IS ở khu vực", CENTCOM thông tin.

Quân đội Mỹ khẳng định không có dân thường thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ đột kích. Mỹ hi vọng việc bắt giữ những kẻ như al-Fad'ani sẽ giúp tăng cường khả năng "xác định vị trí, nhắm mục tiêu và loại bỏ những kẻ khủng bố khỏi chiến trường".

Trong tháng 8/2023, CENTCOM và đối tác khu vực đã bắt giữ 7 thành viên và tiêu diệt một thành viên cấp cao của IS trên lãnh thổ Syria. Tại Iraq, ít nhất 18 tay súng có liên quan đến IS bị bắt giữ, trong khi 6 kẻ khác bị tiêu diệt.

IS tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq vào năm 2014, sau đó chiếm 1/3 lãnh thổ hai nước trong các chiến dịch quân sự đẫm máu. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đã bị đánh bật nhờ sự can thiệp của Nga và liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Mỹ triển khai khoảng 900 quân nhân ở Syria, theo CNN. Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhiều lần kêu gọi các lực lượng nước ngoài, ám chỉ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, nhưng bị Washington và Ankara phớt lờ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]