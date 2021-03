Cứu thành công siêu tàu khổng lồ ở kênh đào Suez: Chuyện chưa xong

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Hôm 29/3, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) tuyên bố siêu tàu khổng lồ Ever Given đã nổi lại một phần sau gần một tuần mắc cạn ở kênh đào. Kết quả này đem đến hy vọng sớm hoạt động trở lại cho tuyến đường thủy bận rộn, nhưng từ giờ đến lúc đó vẫn còn rất nhiều việc cần làm.

Một phần siêu tàu Ever Given đã nổi trở lại sau khi mắc kẹt gần một tuần ở kênh đảo Suez. Ảnh: AP

Theo Reuters, siêu tàu Ever Given dài 400 mét đã mắc kẹt theo đường chéo qua đoạn phía nam của kênh đào Suez hôm 23/3, làm ngưng trệ việc vận chuyển trên tuyến đường thủy ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á.

Sau quá trình nạo vét và đào bới cuối tuần qua, nỗ lực của các nhân viên cứu hộ của SCA và một nhóm cứu hộ từ công ty Smit Salvage của Hà Lan đã có tiến triển lớn khi một phần siêu tàu Ever Given đã nổi lại một phần vào sáng 29/3.

"Vị trí của con tàu đã được chỉnh lại 80% theo đúng hướng", Osama Rabie, chủ tịch của SCA, tuyên bố.

"Đuôi tàu hiện đã cách bờ 102 mét. Trước đó, con số này là 4 mét", ông Rabie nói thêm.

Leth Agencies, nhà cung cấp dịch vụ của kênh đào Suez, cho biết, kết quả này tới từ nỗ lực của 10 tàu kéo cùng nhiều máy hút và máy xúc cát.

Các tàu kéo và máy xúc làm việc ngày đêm để giải thoát cho siêu tàu Ever Given bị mắc kẹt. Ảnh: SCA/EPA-EFA

Theo SCA dù siêu tàu với kích thước của một tòa nhà chọc trời đã được nắn chỉnh vị trí và nổi một phần, vẫn còn nhiều việc phải làm khi thủy triều dâng lên vào cuối ngày 29/3.

Peter Berdowski, giám đốc điều hành công ty xây dựng Boskalis (Hà Lan), chia sẻ với đài phát thanh công cộng Hà Lan hôm 29/3 rằng, việc siêu tàu Ever Given nổi lại một phần là tín hiệu rất tốt nhưng để nó quay trở lại hoạt động bình thường "không phải chuyện dễ dàng". Boskalis là công ty mẹ của Smit Salvage - công ty đang tham gia nỗ lực giải cứu Ever Given.

Cũng theo ông Berdowski, một tàu kéo mới sẽ đến và nước được bơm vào dưới mũi siêu tàu Ever Given để giúp giải phóng hoàn toàn con tàu. Nếu thất bại, nhiều khả năng phải dỡ bỏ các container hàng trên tàu xuống.

Nhiều tàu hàng neo đậu bên ngoài kênh đào Suez, chờ để được đi qua. Ảnh: EPA - EFE

Trong quá trình chờ Ever Given được giải cứu, ít nhất 369 tàu khác không thể đi qua kênh đào Suez, gây nên tình trạng tắc nghẽn. Theo quan chức SCA, các tàu này bao gồm tàu chở container, tàu chở hàng, tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Hơn 20 tàu đã chọn di chuyển theo đường khác qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi nhưng sẽ mất thêm 2 tuần cho hành trình phát sinh này và ảnh hưởng lớn tới tiến độ giao hàng.

Theo NBC News, giao thông hàng hải sẽ hoạt động trở lại sau khi siêu tàu Ever Given được đưa tới khu vực hồ Great Bitter - một vùng nước rộng nằm giữa 2 đầu phía bắc và phía nam của kênh đào Suez. Tại đây, Ever Given sẽ được kiểm tra kỹ thuật.

