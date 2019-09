Cuộc đào thoát của cô gái 'nô lệ tình dục' Triều Tiên

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 13:30 PM (GMT+7)

Rời Triều Tiên năm 18 tuổi, Lee Jin-hui lại oái ăm rơi vào bàn tay của những kẻ buôn bán tình dục trong suốt hai năm dài sau đó.

Kim Ye-na, 23 tuổi (trái) và Lee Jin-hui, 20 tuổi trong phòng khách sạn tại Viên Chăn, Lào. ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Lee Jin-hui vượt biên trái phép từ Triều Tiên đến Trung Quốc năm 2017. Được hứa hẹn một vị trí bồi bàn nhưng những tên cò lại bán cô cho những kẻ mối lái tình dục tại một tỉnh phía Tây Bắc - Trung Quốc.

Ban đầu, Lee được cho biết công việc của mình là "chat" với khách hàng qua máy tính. Cô lúc này chưa đầy 18 tuổi, chưa từng tiếp xúc với máy tính và thậm chí còn không biết webcam là gì.

Để đến được Trung Quốc, người trốn chạy Triều Tiên phải bơi qua sông Đồ Môn tại ranh giới 2 nước này. ẢNH: HARBINICE

Ròng rã trong suốt 2 năm kể từ 2017, từ trưa đến khoảng 5 giờ sáng mọi ngày, Lee Jin-hui phải ở trước webcam để “mua vui” tình dục cho khách hàng trong đó đa số là người Hàn Quốc.

"Những người con gái cứ trên 9 tuổi sẽ bị bắt phải thực hiện cử chỉ khiêu dâm, đôi khi còn bị đánh đập và cưỡng hiếp ngay trước màn hình. Những thước phim này đều được phát trực tiếp trên mạng. Thậm chí khi ốm đau chúng tôi vẫn phải làm việc.” - cô chia sẻ với tờ The New York Times.

Nếu bị chính quyền phát hiện, họ sẽ bị trục xuất về Triều Tiên, nơi họ có thể bị đưa vào các trại lao động.

Do đó, những cô gái trong hoàn cảnh như Lee Jin-hui thường không có lựa chọn nào ngoài chịu đựng những tên cò.

Tuy nhiên, Lee Jin-hui may mắn tìm được sự giúp đỡ. Một người đàn ông lạ mặt nói chuyện với cô không phải là khách mua dâm qua mạng, mà là một mục sư người Hàn Quốc tên Chun Ki-won.

Qua sự sắp xếp của ông, Lee Jin-hui cùng một cô gái khác trốn khỏi nơi giam giữ, vượt biên giới Lào-Trung và đến Vientiane an toàn sáu ngày sau đó, tức vào hôm 15-8 vừa qua.

Kim Ye-na, 23 tuổi (trái) và Lee Jin-hui được mục sư Chun Ki-won giải cứu ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Trả lời báo The New York Times, ông Chun cho biết: “Trung Quốc đang ngày càng tăng cường kiểm tra người nhập cư không có giấy phép. Do đó, những kẻ môi giới tình dục càng được nước để lạm dụng và hành hạ những nạn nhân. Chúng thậm chí còn thường xuyên đánh thuốc những cô gái này”.

Mỗi năm, con số những phụ nữ vượt biên giới Triều Tiên sang Trung Quốc tìm việc lên đến hàng ngàn người.

Các tổ chức phi chính phủ ước tính 70-80% phụ nữ Triều Tiên sang Trung Quốc do bị lừa bán, giá dao động từ 890 tới 4.500 USD tùy tuổi tác và ngoại hình.

Hầu hết các trường hợp bị bán đi làm vợ cho đàn ông Trung Quốc ở vùng quê hoặc bị chăn dắt vào con đường buôn bán tình dục. Những năm gần đây, số lượng nạn nhân của mại dâm qua mạng tăng đáng kể.

Ắt hẳn, câu chuyện của những cô gái Triều Tiên chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Theo The New York Times, nhu cầu tìm mua cô dâu Việt Nam trong những gia đình nghèo ở Trung Quốc đang cao hơn bao giờ hết do sự mất cân bằng giới tính, áp lực văn hóa, sính lễ đắt đỏ ở quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Có rất nhiều cô gái trẻ ở các làng quê dọc biên giới Việt - Trung đã bị bán hoặc lừa bán sang TQ. ẢNH: CNN

Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới dài và địa hình hiểm trở, thuận lợi để những kẻ buôn người hoạt động mà không bị kiểm soát.

Nạn buôn người đã và đang là một trong những vấn đề nhức nhối không chỉ ở những quốc gia Đông Nam Á, mà trên toàn thế giới. Nó là hậu quả gián tiếp của một nền kinh tế nghèo đói, xã hội lạc hậu và dân trí thấp.Phải làm sao để chúng ta ngăn chặn những trường hợp như Lee Jin-hui tuy là một câu hỏi khó, nhưng là một câu hỏi cần được trả lời triệt để, cấp bách.