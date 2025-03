Cuộc chiến trên không qua tiêm kích của Nga và Mỹ

Một cuộc chiến giữa F-35 và Su-57

Trong thế giới phim ảnh, đặc biệt là phim có sự tham gia của ngôi sao hành động lão luyện Tom Cruise, chúng ta chỉ có thể mong đợi rằng các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ sẽ chiến đấu chống lại tiêm kích Nga. Nhưng còn thế giới thực thì sao, liệu tiêm kích Hoa Kỳ có còn lợi thế hơn Su-57 không?

Hoa Kỳ chắc chắn có nhiều tiêm kích hơn và máy bay chiến đấu tấn công chung F-35 cũng đã tích lũy được nhiều giờ bay hơn. Tuy nhiên, Su-57 đổi mới hơn và ngay cả trong thời kỳ Liên Xô, Moscow đã chứng tỏ khả năng phát triển máy bay ngang bằng với các đối thủ phương Tây của họ.

Tiêm kích Su-57. Ảnh: nationalinterest.

Su-57 chắc chắn là máy bay lớn hơn F-35. Với chiều dài 72,2 feet (1feet tương đương 30,5 cm), chiến đấu cơ dài hơn 21,8 feet so với 50,4 feet của F-35, trong khi sải cánh của nó cũng lớn hơn đáng kể. Su-57 nặng 40.786 pound (rỗng) so với 29.002 pound (1pound tương đương 0,45 kg) của Lightning II. Tất nhiên là có sự đánh đổi, vì cả hai đều được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu nhanh lẹ - không phải chiến đấu cơ ném bom hạng nặng. Khung máy bay và cánh lớn hơn cũng có nghĩa là mục tiêu lớn hơn. Su-57 chuyển động nhanh hơn, thực tế là nhanh hơn đáng kể. F-35 có tốc độ tối đa là 1.199 dặm/giờ (1 dặm tương đương 1,6km) so với 1.616 dặm/giờ của chiến đấu cơ Nga. Do đó, Su-57 có thể tấn công trước và rút đi nhanh chóng, trong khi tầm hoạt động của nó cũng tăng gấp đôi ở mức 3.107 dặm so với tầm hoạt động 1.379 dặm của F-35.

Cả hai máy bay đều có khoang chứa vũ khí bên trong, bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như 6 giá treo bên ngoài để sử dụng ở "chế độ không tàng hình". Tuy nhiên, F-35 được cho là có khả năng tàng hình tốt hơn, nghĩa là F-35 có thể nhắm mục tiêu vào đối thủ trước khi bị phát hiện. Do đó, Su-57 không thể tấn công trước nếu đối thủ không thể nhìn thấy F-35. Vấn đề vẫn có thể phụ thuộc vào số lượng. Cả Washington và Moscow đều không thể để mất quá nhiều máy bay thế hệ thứ năm này trong một cuộc chiến. Moscow chưa sản xuất máy bay với số lượng đáng kể và hiện tại, Mỹ có nhiều máy bay F-35 hơn đang hoạt động và điều đó không có khả năng thay đổi.

Cuối cùng, có một điều đáng nói về thực tế là Nga đã không sử dụng Su-57 của mình trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Có thông tin cho rằng các phi công của Nga thiếu thời gian bay, kể cả trong các máy bay mô phỏng. Đúng là quân đội Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi công nghiêm trọng, nhưng vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn ở Nga. Hơn nữa, máy bay tốt nhất thực sự không phải là tốt nhất nếu phi công điều khiển thiếu kinh nghiệm, và Nga đang thiếu hụt phi công, và những phi công mà họ có, thường không được đào tạo đầy đủ.

Trong khi đó, ngay cả khi thiếu hụt phi công, và thậm chí có lẽ là vì điều đó, các phi công nam và nữ của quân đội Hoa Kỳ trong những năm 2020 vẫn có rất nhiều giờ bay. Ngay cả những người chưa phải là diễn viên phim "Top Gun" vẫn nên được coi là cực kỳ giỏi trong công việc của họ - và đó là lái máy bay F-35 có khả năng.

Tiêm kích Su-57 và vận tải cơ Il-76 Nga (phải) tại căn cứ Bandar Abbas, Iran trong ảnh chụp ngày 19/2. Ảnh: Maxar.

So găng giữa Su-57 và Lockheed Martin F-22

Sukhoi Su-57 và Lockheed Martin F-22 Raptor đều là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm được thiết kế để chiếm ưu thế trên không và có khả năng đa nhiệm. F-22, hoạt động từ năm 2005, là máy bay đầu tiên thuộc loại này, có công nghệ tàng hình tiên tiến, khả năng siêu hành trình và khả năng cơ động nhanh nhẹn. Su-57, lần đầu tiên bay vào năm 2010, có nhiều điểm tương đồng nhưng đã phải đối mặt với sự chậm trễ trong sản xuất và số lượng phục vụ hạn chế. Trong khi Su-57 tự hào có tốc độ tối đa và trần bay cao hơn một chút, F-22 được coi là trưởng thành hơn và đã được chứng minh trong chiến đấu. Ngoài ra, khả năng tàng hình của F-22 được coi là vượt trội. Mặc dù Su-57 đã có những tiến bộ, nhưng nó vẫn chưa chứng minh được hiệu quả hoạt động đáng kể so với F-22.

Sukhoi Su-57 của Nga (tên báo cáo của phương Tây là "Felon") so với Lockheed Martin F-22 Raptor như thế nào? Cả hai đều là máy bay chiến đấu “thế hệ thứ năm” sử dụng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, công nghệ tàng hình, radar có xác suất đánh chặn thấp (LPIR), khung máy bay linh hoạt và hiệu suất siêu hành trình.

F-22 là máy bay đầu tiên của thế hệ thứ năm, được phát triển như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các vai trò khác bao gồm tấn công mặt đất, tác chiến điện tử và khả năng tình báo tín hiệu. Su-57 của Nga cũng được phát triển để có khả năng tham gia chiến đấu trên không, cũng như có thể tiến hành các cuộc tấn công trên bộ và trên biển. F-22 Raptor có thể được mô tả là một nền tảng “trưởng thành” hơn nhiều, vì chiến đấu cơ lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2005.

Ban đầu, Không quân Hoa Kỳ đã có kế hoạch mua tổng cộng 750 chiếc F-22, nhưng chương trình đã bị cắt giảm xuống chỉ còn 187 máy bay do chi phí cao, thiếu tên lửa không đối không thực sự trong Chiến tranh chống khủng bố toàn cầu và lệnh cấm xuất khẩu. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ đã phát triển F-35 Lightning II linh hoạt hơn và kết quả là F-22 là phiên bản cuối cùng của Lockheed Martin.

Tiêm kích F-22 thả pháo sáng đánh lạc hướng tên lửa. Ảnh: Wiki.

Tương quan giữa Su-57 và F-22

Chuyến bay đầu tiên của Su-57 chỉ diễn ra năm 2022 khi chiếc F-22 cuối cùng được sản xuất. Do đó, đây là một máy bay mới hơn nhưng có nhiều điểm tương đồng về thiết kế. Trong khi chương trình F-22 bị cắt ngắn, Su-57 đã không thực sự đạt được bất kỳ động lực nào và thậm chí không thể thực sự cất cánh! Việc phát triển Felon đã bị kéo dài và chiếc máy bay sản xuất đầu tiên đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn vào tháng 12/ 2020. Mặc dù số lượng F-22 không nhiều, nhưng chắc chắn có lợi thế về số lượng tổng thể. Ghi một điểm cho Raptor.

Máy bay do Nga thiết kế lớn hơn một chút và nặng hơn đáng kể so với máy bay tương đương của Mỹ. Cả hai đều là máy bay hai động cơ - động cơ phản lực cánh quạt tăng lực Pratt & Whitney F119-PW-100, mỗi động cơ tạo ra lực đẩy 26.000 pound khi khô và 35.000 pound khi gia nhiệt lại trong F-22; và động cơ phản lực cánh quạt NPO Saturn/FNPTS MMPP Salyut AL-41F1 có thể tạo ra lực đẩy 35.000 pound mỗi động cơ với Su-57.

Tốc độ gần như tương đương nhau, vì F-22 Raptor có tốc độ tối đa là 1.599 dặm/giờ so với 1.616 dặm/giờ của Su-57. Tuy nhiên, Felon của Nga vượt trội hơn Raptor về phạm vi hoạt động, vì máy bay Sukhoi được báo cáo là có phạm vi hoạt động là 3.107 dặm so với 2.000 dặm của Lockheed Martin - trong khi Su-57 có thể vượt qua trần bay 50.000 feet của F-22, đạt tới mức đáng kinh ngạc là 65.617 feet. Tất cả những điều đó chắc chắn mang lại cho Su-57 một chút lợi thế.

Mỗi máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất, cả bên trong cũng như trên các giá treo cứng bên ngoài. Tuy nhiên, F-22 được coi là máy bay cơ động hơn và với các phi công có kỹ năng ngang nhau - một biến số chính - Raptor có thể giành chiến thắng. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng Su-57 xếp cuối cùng về khả năng tàng hình trong số các máy bay thế hệ thứ năm và rất ít máy bay được sản xuất. Tuy nhiên, không nên bỏ qua khả năng tàng hình của thiết bị, vì trong chiến đấu, không phải lúc nào cũng là nghiêng về mặt cắt radar nhỏ nhất hoặc chữ ký hồng ngoại, mà là tận dụng các bệ phóng.

Su-57 không được thiết kế để hoạt động như một máy bay chiến đấu tàng hình như F-22, nhưng nếu kẻ thù có thể dễ dàng nhìn thấy tiêm kích hơn, họ có thể cố gắng bắn hạ nó. Cuối cùng, cần nhớ rằng F-22 là tiêm kích đầu tiên và có thể nhìn thấy những ngày cuối cùng của chúng ở phía chân trời, trong khi Su-57 vẫn phải cất cánh và thực sự làm điều gì đó có ý nghĩa - bất chấp những tin đồn về hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

Tên lửa chống hạm cho Su-57

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko trước đó đưa ra thông báo trên khi đến thăm Cục Thiết kế Detal, đơn vị đang phát triển một tên lửa chống hạm mới, theo hãng thông tấn Nga TASS. "Doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển đầu đạn dẫn đường chủ động cho tên lửa chống hạm đầy hứa hẹn dự kiến sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57", ông Krivoruchko cho biết. "Một cuộc họp làm việc đã được tổ chức tại cơ sở của Cục Thiết kế Detal để thảo luận về vấn đề ký hợp đồng với Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật về việc mua toàn bộ các loại vũ khí phóng từ trên không cho máy bay chiến đấu Su-57", TASS cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng 76 chiếc Su-57 sẽ được giao vào năm 2028. Mặc dù các kế hoạch quốc phòng của Nga trước đây chỉ yêu cầu mua 16 máy bay, ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng đã nói với ông rằng nhà sản xuất Su-57 đã giảm giá máy bay xuống 20%, đây là một thỏa thuận mà chính phủ không thể bỏ qua. "Chúng tôi đã đồng ý mua 76 tiêm kích như vậy mà không tăng giá trong cùng khoảng thời gian", ông Putin nói. Tuy nhiên, cho dù là 16 hay 76 chiến đấu cơ, thì đó cũng không phải là một đội bay lớn. Hoa Kỳ chỉ có 186 máy bay chiến đấu F-22, một con số mà nhiều người cho là quá nhỏ để thực hiện các hoạt động chiến đấu kéo dài. Quân đội Hoa Kỳ cũng có kế hoạch mua hơn 2.400 chiếc F-35.

Trước đó Forbes đưa tin, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công Trung tâm thử nghiệm bay Nhà nước Akhtubinsk ở miền Nam nước Nga, cách biên giới Nga-Ukraine 365 dặm, và một chiếc Sukhoi Su-57 được cho là đã bị hư hỏng nặng, có thể không thể sửa chữa được. Các báo cáo tiếp tục lan truyền rằng một chiếc Su-57 thứ hai cũng có thể đã bị hư hỏng, nếu được xác nhận là bị phá hủy, đây sẽ là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên bị mất đi trong xung đột - mặc dù không thực sự là chiến đấu không đối không.