Cùng bị lừa cả tình lẫn tiền, 3 người phụ nữ hợp sức đưa gã đàn ông vào tù

South China Morning Post đưa tin, He Shiwei ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa bị kết án 2 năm 6 tháng tù, sau khi 3 người phụ nữ bị anh ta lừa tình, lừa tiền phát hiện sự thật và hợp tác với nhau để vạch trần hành vi của “bạn trai chung”.

Trước đó, vào tối 9/2, He cùng Chen Hong, một trong 3 người phụ nữ, đi ăn tối rồi trở về nhà của Chen, sau khi uống rất nhiều rượu. Vốn cảm thấy nghi ngờ, Chen lợi dụng lúc He ngủ thiếp đi để kiểm tra điện thoại của anh ta và đọc được tin nhắn từ một người phụ nữ khác hỏi He vì sao từ chối cuộc gọi của mình.

Chen lập tức liên lạc với người phụ nữ kia. Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ cho biết mình tên Xiao Fan, hiện đang sống cùng He và anh ta thường đến căn hộ của cô ngủ hàng đêm.

Đặc biệt, cả hai nhận ra mình đều nhận được lời hứa hẹn kết hôn từ He. Nghe lời kể của Xiao, Chen không nén nổi cơn tức giận nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Sáng ngày 10/2, một người phụ nữ tên Zhao Lin gọi cho cô, tự nhận là bạn gái của He.

Zhao tiết lộ mình có được thông tin liên lạc của Chen thông qua anh họ, người là bạn của Chen và biết về mối quan hệ của cô với He. “Như vậy là anh ta có nhiều hơn một người bạn gái”, Zhao nói.

Chiều cùng ngày, khi He tỉnh dậy, Chen đã gặp anh ta và yêu cầu trả tiền nhưng anh ta từ chối. Vài giờ sau đó, 3 người phụ nữ cùng nhau đến đồn cảnh sát ở quận Dương Phố (Thượng Hải) để trình báo về việc He Shiwei lừa họ cho anh ta vay tiền nhưng không chịu trả lại.

Ba người phụ nữ tại đồn cảnh sát. Ảnh: SCMP

Theo thông tin trình báo, He hẹn hò với Zhao từ năm 2021, với Xiao từ tháng 6/2022, còn với Chen từ tháng 10/2022, Anh ta vay của 3 người phụ nữ số tiền lần lượt là 12.000 NDT (gần 40 triệu đồng), 44.000 NDT (hơn 145 triệu đồng) và 39.000 NDT (gần 129 triệu đồng). Chưa khoản tiền nào trong số đó được hoàn trả.

He nói rằng anh ta làm việc ở một cửa hàng bán lẻ của China Mobile nhưng vào năm 2022, khi hai trong số 3 người phụ nữ đến tìm thì anh ta không có ở đó. Lúc này, anh ta nói dối mình đang tạm thời làm việc ở chi nhánh khác.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện He đã rời công ty vào năm 2022 và không tìm được việc làm ổn định kể từ đó. Người đàn ông này dùng tiền lừa được từ những người phụ nữ để trả nợ.

Khi cảnh sát hỏi về những mối quan hệ phức tạp của He, anh ta chỉ thừa nhận Chen là bạn gái của mình nhưng cho biết định chia tay cô vào ngày 10/2. Trước đó, cặp đôi dự định đăng ký kết hôn vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2.

“Zhao chỉ là bạn tình bình thường của tôi. Tôi đã sống chung với Chen trong thời gian dài nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không có kết quả vì cô ấy đã có chồng. Có lẽ mọi người nghĩ tôi sống một cuộc sống không bình thường.

Nhưng đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện tại. Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp tương tự và không coi trọng tình yêu hay tình dục”, He chia sẻ.

Được biết, người đàn ông này đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh ta khẳng định bản thân đẹp trai và giỏi lấy lòng các cô gái, kiếm được thu nhập kha khá với công việc trước đây.

Người đàn ông bị kết án 2 năm 6 tháng tù. Ảnh: SCMP

Chen tiết lộ, cô bị tổn thương nặng nề sau khi biết bộ mặt thật của He. “Anh ấy là người đàn ông đầu tiên khiến tôi khao khát kết hôn nhưng hóa ra đó lại là người không đáng tin. Tôi đã sụt 2,5kg trong ba ngày đầu tiên sau khi phát hiện sự thật. Tôi không ăn uống và không ngủ được”, người phụ nữ tâm sự.

Trong khi đó, Xiao cho hay: “Thật bất công đối với tôi. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho người đàn ông này”.

Cả Chen, Xiao và Zhao đều có ý định đi du lịch để giải tỏa tâm trạng, quên đi vết thương lòng và sống tốt hơn. Cuối tháng 3/2023, khi gọi điện cho 3 người phụ nữ để cập nhật về tiến trình vụ án, sĩ quan cảnh sát phát hiện họ đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài cùng nhau.

“Trong suốt chuyến đi, chúng tôi rất hợp nhau, ngày nào cũng thảo luận về một câu hỏi, chẳng hạn như anh ta có đức tính hay phẩm chất gì để khiến cả 3 chúng tôi say mê. Điều này thật thú vị.

Chúng tôi đều là những người trong sáng và tốt bụng. Sự việc xảy ra cho thấy anh ta rất giỏi trong việc đánh giá con người, thế nên mới lừa được tiền của chúng tôi”, Chen kể lại.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cung-bi-lua-ca-tinh-lan-tien-3-nguoi-phu-nu-hop-suc-...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cung-bi-lua-ca-tinh-lan-tien-3-nguoi-phu-nu-hop-suc-dua-ga-dan-ong-vao-tu-a577176.html