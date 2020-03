COVID-19 Ý: Vượt mốc 10.000 người chết, tính kéo dài phong tỏa

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020 09:06 AM (GMT+7)

Ý ngày 28-3 ghi nhận thêm 889 ca tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.023. Chính phủ Ý đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần.

Theo hãng tin RT, Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 28-3 ghi nhận thêm 889 ca tử vong do COVID-19 (giảm so với 969 ca ngày trước đó), nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.023. Như vậy, Ý hiện chiếm hơn ¼ số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.

Những người hộ tang đưa một quan tài của người nhiễm COVID-19 ở Seriate, Ý. Ảnh: REUTERS

Ý cũng báo cáo có 5.974 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 92.472 kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước này hồi tháng trước.

Khi số ca tử vong tiếp tục tăng cao, chính phủ Ý đang cân nhắc kéo dài các biện pháp phong tỏa toàn quốc hiện tại. Báo Corriere della Sera cho hay chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3-4.

