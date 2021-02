Công chúa Dubai cầu cứu từ "biệt thự nhà tù": Liên Hiệp quốc vào cuộc

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Hiện không rõ tính mạng công chúa Dubai ra sao kể từ lần cuối cùng cô gửi video ra bên ngoài. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab lên tiếng yêu cầu Các tiểu vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cung cấp bằng chứng cho thấy công chúa Latifa còn sống.

Công chúa Latifa xuất hiện trong đoạn video do BBC đăng tải ngày 16.2.

Trong video mới nhất đăng tải trên BBC, công chúa Latifa bày tỏ lo ngại rằng mình không thể sống sót. Cô chỉ có thể quay video trong phòng tắm vì đây là nơi duy nhất trong biệt thự mà công chúa có thể khóa cửa.

Công chúa cho biết, mỗi ngày cô đều lo ngại về sự an toàn bản thân. Lực lượng an ninh canh gác ở trong và bên ngoài khu biệt thự còn dọa rằng công chúa "không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa".

Liên Hiệp quốc ngày 17.2 thông báo mở cuộc điều tra về tình trạng của công chúa Latifa. Công chúa từng bỏ trốn khỏi Dubai vào năm 2018, nhưng bị các đặc nhiệm bắt giữ trên một con thuyền ở ngoài khơi Ấn Độ.

Công chúa bị áp giải về quê nhà theo lệnh của vua cha, tiểu vương Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Anh là quốc gia đầu tiên thể hiện sự quan ngại về sự an toàn của công chúa Dubai. Trả lời trên Sky News, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói đoạn video là “rất đáng quan ngại”. Ông yêu cầu Các tiểu vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cung cấp bằng chứng cho thấy công chúa Latifa còn sống.

“Tất cả những ai có tình người đều muốn biết rằng cô ấy vẫn sống và khỏe mạnh”, ông Raab cho biết. “Dĩ nhiên là chúng tôi cũng rất quan tâm”.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

“Tôi đã xem đoạn video và thấy những hình ảnh rất đáng lo ngại”, ông Raab nói, ám chỉ khả năng tính mạng của công chúa Dubai bị đe dọa.

Ngoại trưởng Anh khẳng định Anh sẽ nêu vấn đề này với phía UAE. “Chúng tôi luôn nhấn mạnh vấn đề nhân quyền này với các đối tác, bao gồm cả UAE”, ông Raab cho biết. "Cao ủy Liên Hiệp quốc về Nhân quyền sẽ vào cuộc và chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vấn đề này”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông bày tỏ sự quan ngại về sự an toàn của công chúa Latifa và “sẽ để mắt đến vụ việc”.

“Đó rõ ràng là điều chúng tôi quan ngại. Chúng tôi sẽ chờ xem Liên Hiệp quốc tìm hiểu vấn đề ra sao”, Thủ tướng Anh cho biết.

Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp quốc về Nhân quyền xác nhận sẽ sớm xác minh với UAE về trường hợp của công chúa Latifa.

Trong video do BBC công bố ngày 16.2, công chúa nói: “Tôi là con tin. Tôi không được tự do. Tính mạng không còn do tôi quyết định”, công chúa 35 tuổi nói.

Công chúa Latifa nói với vẻ sợ hãi: “Biệt thự này đã bị chuyển thành nhà tù. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt. Tôi không thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Tôi ở một mình, bị biệt giam. Không được trợ giúp y tế, không xét xử, không bị buộc tội, không có gì hết".

Cha của công chúa, tiểu vương Dubai Al Maktoum từng khẳng định con gái an toàn trong vòng tay chăm sóc của gia đình. Nhưng đoạn video do BBC đăng tải đã chứng minh điều ngược lại.

