Cơn giông sắp ập đến trong quan hệ Mỹ - Trung

Trung Quốc: Mỹ - Trung đối đầu là thảm họa cho toàn thế giới Trong bài viết ngày 8-8 cho Tân Hoa Xã, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại trung ương đảng Cộng sản TQ Dương Khiết Trì khẳng định hợp tác Mỹ - Trung đem lại lợi ích cho toàn nhân loại, không chỉ riêng hai nước. Ngược lại, nếu Mỹ và TQ đối đầu, đó chắc chắn là một thảm họa cho cả hai bên và thế giới. Ông Dương còn cho rằng sự chệch hướng trong quan hệ Mỹ - Trung hiện nay là do một số chính trị gia Mỹ liên tiếp đưa ra những luận điệu phi lý. Theo ông Dương: “Đó là một sự báng bổ đối với những nỗ lực đóng góp to lớn của mọi tầng lớp nhân dân hai nước trong suốt 40 năm qua. Một nhóm nhỏ các chính trị gia Mỹ không được phép đẩy quan hệ Mỹ - Trung vào tình thế rất nguy hiểm vì lợi ích của chính họ”. Ông Dương còn khẳng định quan điểm của Bắc Kinh trong vấn đề này đã rất rõ với ba kiên quyết: Kiên quyết đáp trả; kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển của TQ; kiên quyết bảo vệ và giữ ổn định quan hệ Mỹ - Trung.