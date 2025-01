Có gì trong thỏa thuận hợp tác 100 năm của Anh - Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Pravda)

Theo Pravda, thỏa thuận được ký kết bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Phần đầu của thỏa thuận đề cập đến sự ủng hộ của Anh đối với "con đường không thể đảo ngược của Ukraine để trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Thỏa thuận cũng lưu ý rằng Ukraine "sẽ tiếp tục tăng cường ngăn chặn tham nhũng trong lĩnh vực công và tư nhân".

Phần chính của thỏa thuận gồm 14 điều, bao gồm tăng cường năng lực phòng thủ, an ninh và sự đồng thuận về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, xây dựng quan hệ đối tác an ninh hàng hải, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, hợp tác chuyển đổi năng lượng, khí hậu và năng lượng sạch, chống lại sự can thiệp và thao túng thông tin của nước ngoài.

Điều khoản về tăng cường năng lực quốc phòng nêu rõ, Ukraine và Anh sẽ thúc đẩy năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hệ thống mua sắm quốc phòng của Ukraine, chuyển giao công nghệ để cùng sản xuất các sản phẩm quốc phòng.

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 100 năm, trừ khi một trong hai bên chấm dứt theo thủ tục quy định. Các nội dung thỏa thuận có thể được sửa đổi theo sự thống nhất của các bên.

Khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn hay không, Thủ tướng Anh Starmer cho biết, ông đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Zelensky.

"Tôi đã thảo luận vấn đề này với một số đồng minh, bao gồm cả Tổng thống Ukraine", ông Starmer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News. "Nhưng chúng tôi sẽ đóng vai trò đầy đủ của mình. Chúng tôi luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong việc bảo vệ Ukraine".

Hồi tháng 12/2024, báo giới đưa tin London và Paris đã bắt đầu thảo luận về khả năng triển khai quân đội Pháp và Anh để giám sát lệnh ngừng bắn dọc theo tuyến đầu ở Ukraine.

Ngày 16/1, Thủ tướng Starmer xác nhận rằng ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về vấn đề này.

Ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine đã thu hút sự chú ý trong những tháng gần đây, khi các quốc gia châu Âu chuẩn bị đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ Kiev.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là ủng hộ ý tưởng này và đã nói với hai ông Zelensky - Macron trong cuộc họp ba bên vào ngày 7/12, rằng ông muốn quân đội châu Âu giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai.