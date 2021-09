Cô gái trẻ biến mất bí ẩn sau chuyến du lịch: FBI công bố phát hiện sốc

Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 19.9 thông báo “tìm thấy thi thể người trùng khớp với mô tả” của Gabby Petito, cô gái trẻ 22 tuổi mất tích bí ẩn trong chuyến du lịch cùng bạn trai.

Hình ảnh cuối cùng về Gabby Petito.

“Chúng tôi chưa có kết quả giám định pháp y đầy đủ để xác nhận 100% rằng thi thể người mới được phát hiện chính là Gabby, nhưng chúng tôi đã thông báo cho gia đình nạn nhân về việc phát hiện thi thể”, Charles Jones, đặc vụ cấp cao của FBI, nói trên CNN.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất với gia đình Gabby. Đây là thời khắc vô cùng khó khăn đối với gia đình họ. Chúng tôi mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình Gabby khi họ trải qua nỗi đau mất con gái”, đặc vụ Jones nói.

Lần cuối cùng Gabby liên lạc với gia đình là ở công viên quốc gia Grand Teton, bang Wyoming. Đây cũng là nơi các đặc vụ FBI tìm thấy thi thể người giống với nhận dạng của cô gái trẻ.

Cô gái trẻ đi du lịch cùng bạn trai từ tháng 7.

Vụ việc Gabby mất tích đã gây chấn động nước Mỹ. Cô gái trẻ cùng bạn trai lái xe đi du lịch từ Florida, tới các bang miền tây của Mỹ từ tháng 7. Cặp đôi cũng từng nhiều lần thảo luận về kế hoạch đi chơi xa trên mạng xã hội và còn dự kiến tới bang Oregon vào tháng 11.

Không rõ vì sao vào ngày 1.9, bạn trai của Gabby, Brian Laundrie lái chiếc xe van màu trắng về nhà ở Florida một mình. Không có bất cứ thông tin gì về con gái, gia đình Gabby đã báo cảnh sát vào ngày 11.9.

Laundrie hiện là nghi can số một của các nhà điều tra FBI. Gia đình Laundrie thông báo nghi phạm mất tích kể từ ngày 17.9.

Tại Florida, hơn 50 đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương đã được cử đi khắp các nơi tìm kiếm dấu vết của nghi phạm. “Gia đình Laundrie nói anh ta có thể đã tới khu bảo tồn Carlton. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực tìm kiếm, bao gồm cả máy bay điều khiển từ xa, chó nghiệp vụ và các phương tiện di chuyển vượt địa hình”, cảnh sát cho biết.

Các đặc vụ FBI mới phát hiện thi thể người giống với nhận dạng của Gabby.

“Chúng tôi đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng mục tiêu hàng đầu là xác định vị trí và bắt sống nghi phạm”, sĩ quan cảnh sát bang Florida, Josh Taylor nói.

Trong một video do cảnh sát thành phố Moab bang Utah công bố, một sĩ quan đã kiểm tra chiếc xe van do Laundrie điều khiển vào ngày 12.8. Ở thời điểm đó, video do camera gắn trên người của cảnh sts ghi lại, cho thấy Gabby vẫn còn sống.

Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của cô gái trẻ trước khi biến mất bí ẩn.

