CNN phân tích câu chuyện thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Trong bài viết đăng tải ngày 30-5, hãng tin CNN đã ca ngợi Việt Nam là một câu chuyện thành công trong ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng quân đội túc trực tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc hôm 20-2. Ảnh: CNN

Bài viết có tựa đề "How Vietnam managed to keep its coronavirus death toll at zero" (tạm dịch: "Cách Việt Nam giữ để không có ca tử vong do virus corona chủng mới") của nhà báo Nectar Gan đã tường thuật và phân tích kết quả thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 30-5, Việt Nam hiện chỉ có 328 ca mắc Covid-19 và không ghi nhận ca tử vong.

Hãng tin CNN cũng đặc biệt ấn tượng khi Việt Nam duy trì được tỉ lệ tử vong bằng 0 mặc dù là nước có thu nhập trung bình thấp và hệ thống y tế ít phát triển hơn các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trong khu vực với tỉ lệ 8 bác sĩ trên mỗi 10.000 người dân, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Sau 3 tuần áp dụng các biện pháp hạn chế, Việt Nam đã nới lỏng việc hạn chế xã hội vào cuối tháng 4 và hơn 40 ngày qua, không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo CNN, đối với những người hoài nghi, số liệu chính thức này có vẻ quá tốt để trở thành sự thật nhưng ông Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại TP Hồ Chí Minh, cho biết số liệu này trùng khớp với tình hình thực tế trong cộng đồng.

"Tôi đến các khu bệnh mỗi ngày, tôi biết các ca bệnh, tôi biết không có người tử vong. Nếu có việc lây nhiễm trong cộng đồng không được báo cáo hay kiểm soát, chúng tôi sẽ biết được qua các ca tại bệnh viện của chúng tôi, sẽ không bao giờ xảy ra việc người dân đến đây bị bệnh viêm phổi mà không được chẩn đoán" – ông Guy Thwaites nói.

Bài viết phân tích sự thành công của Việt Nam là nhờ sự phối hợp của nhiều yếu tố, gồm hành động nhanh chóng của chính phủ, phản ứng sớm nhằm ngăn chặn lây lan, theo dõi – liên lạc và cách ly chặt chẽ và truyền thông công chúng hiệu quả.

Người dân cung cấp mẫu xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm dã chiến gần Bệnh viện Bạch Mai hôm 31-3. Ảnh: CNN

Cụ thể, Việt Nam đã chuẩn bị cho tình hình bùng phát dịch bệnh nhiều tuần trước khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Trong khi Trung Quốc và WHO kiên định không có "bằng chứng rõ ràng" về việc truyền nhiễm từ người sang người thì Việt Nam đã không mạo hiểm như thế.

Bài viết dẫn lời bác sĩ Phạm Quang Thái - Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: "Chúng tôi không chỉ đợi hướng dẫn từ WHO. Chúng tôi đã sử dụng các số liệu thu thập được từ trong và ngoài nước để quyết định hành động sớm".

Hành động sớm và quyết đoán đã giúp việc kiểm soát hiệu quả việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra, nỗ lực theo dõi – liên lạc của Việt Nam được đánh giá là rất tỉ mỉ, không chỉ liên lạc trực tiếp với người nhiễm bệnh mà còn với những mối liên hệ gián tiếp.

Bác sĩ Thwaites nói: "Đây là một trong những phần khác biệt của sự ứng phó của Việt Nam. Tôi không nghĩ có quốc gia nào có thể thực hiện việc cách ly đến cấp độ này".

Bảng hiệu tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trên đường phố Hà Nội. Ảnh: CNN

Cuối bài viết, tác giả phân tích sự hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền và truyền thông đến công chúng nhờ vào việc chính phủ đã truyền tải rõ ràng với cộng đồng về dịch bệnh ngay từ ban đầu.

Các website, số hotline và các ứng dụng điện thoại thông minh đều được thiết lập để cập nhật diễn biến mới nhất của dịch bệnh cùng với các khuyến cáo y tế. Bộ Y tế cũng thường xuyên gửi tin nhắn nhắc nhở đến người dân. Bên cạnh đó, các phương tiện tuyên truyền như loa phát thanh, bảng hiệu, mạng xã hội và báo chí cũng được huy động để nâng cao nhận thức về dịch bệnh cho người dân.

Hàng trăm trường học tại Hàn Quốc phải đóng cửa dù mới hoạt động trở lại Hơn 500 trường học đã phải đóng cửa hôm 29-5 sau khi vừa mở cửa trở lại khi Hàn Quốc thắt chặt các biện pháp kiểm soát giữa lúc tình hình dịch Covid-19 tái phát ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Theo đó, các công viên, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và rạp phim do chính phủ Hàn Quốc vận hành ở thủ đô Seoul sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần tới. Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo cũng khuyến cáo người dân sinh sống tại Seoul hạn chế ra ngoài hoặc tham gia các sự kiện trong vòng 2 tuần tới. Một số trường học mới chỉ mở cửa vài ngày nhưng đã phải đóng cửa lại vào hôm 29-5, học sinh sẽ chuyển sang học từ xa. Hôm 29-5, tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Hàn Quốc là 11.402 ca. Trong đó, 269 ca tử vong và 770 bệnh nhân hiện đang được cách ly.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cnn-phan-tich-cau-chuyen-thanh-cong-cua-viet-nam-trong-phong-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cnn-phan-tich-cau-chuyen-thanh-cong-cua-viet-nam-trong-phong-chong-dich-covid-19-20200530163607488.htm