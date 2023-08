Chuyên gia giải mã việc Nga liên tục bị UAV tấn công

Gần đây, một số khu vực ở Nga hoặc khu vực hiện do Nga kiểm soát liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Moscow, Crimea liên tục bị UAV tấn công

Vào ngày 1-8, một tòa nhà ở trung tâm thủ đô Moscow, vốn là nơi làm việc của 3 Bộ thuộc chính phủ Nga, bị tấn công bằng UAV. Chiếc UAV đã đâm vào tầng 21 khiến mặt tiền và 150 m2 kính cửa hư hại, theo hãng tin Reuters.

Đây là lần thứ 2 tòa nhà này bị tấn công bằng UAV trong vòng 3 ngày. Trước đó, vào ngày 30-7, lực lượng Nga buộc phải ra tay gây nhiễu 2 UAV muốn nhắm vào tòa nhà này. UAV rơi xuống khiến một số cửa sổ của tòa nhà bị vỡ.

Tòa nhà nói trên là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của Nga và là nơi làm việc của Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Kỹ thuật số và Bộ Công Thương Nga. Rất may là các cuộc tấn công vào tòa nhà này không gây ra thương vong.

Tòa nhà ở thủ đô Moscow là nơi làm việc của 3 Bộ thuộc chính phủ Nga bị hư hại vì bị UAV tấn công vào ngày 30-7. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, một UAV cũng đã làm hư hại một nhà dân ở trung tâm Moscow, nằm gần Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, vốn là trụ sở quân sự chính của Nga.

Ở ngoại ô Moscow, ngày 1-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 UAV đã bị bắn hạ tại TP Odintsovo và TP Narofominsk (tỉnh Moscow). Trước đó, vào ngày 30-7, Nga cũng đã phá hủy 1 UAV ở TP Odintsovo.

Xem xét những video trong các cuộc tấn công này, báo The New York Times cho rằng một trong những UAV tấn công Moscow là một loại UAV tầm xa do Ukraine sản xuất.

Ngoài các cuộc tấn công ở Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 25 UAV của Ukraine đã cố gắng tấn công Crimea vào đêm 30-7 nhưng tất cả đều bị bắn hạ hoặc bị gây nhiễu.

Trong ngày 1-8, Nga cũng bắn hạ 3 UAV nhằm vào hai tàu tuần tra của Nga tại Biển Đen và 1 UAV hoạt động tại khu vực Kara-Koba (TP Sevastopol, Crimea).

Nga phản ứng gắt, Ukraine mập mờ

Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau các cuộc tấn công này và gọi việc UAV nhằm vào Moscow là “tấn công khủng bố”. Nga cũng cho biết đang thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện khả năng phòng thủ của thủ đô.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu lý giải rằng sở dĩ Ukraine tăng cường tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở một số thành phố của Nga là nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi cuộc phản công đang thất bại, theo đài RT.

Phần mình, Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công UAV. Tuy nhiên, vào tối 30-7, sau khi UAV tấn công Moscow, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng “dần dần, chiến tranh đang chuyển hướng sang Nga” dù không đề cập trực tiếp các vụ tấn công.

“Đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng” - ông Zelensky nói.

Theo báo cáo của truyền thông Nga do trang BBC Verify (thuộc đài BBC) theo dõi, có thể đã có hơn 120 vụ tấn công bằng UAV trong năm nay ở Nga và lãnh thổ của Ukraine do Nga kiểm soát.

Chuyên gia giải mã các cuộc tấn công UAV vào Nga

Nga hứng những cuộc tấn công bằng UAV này trong thời điểm Ukraine đang tăng cường nỗ lực phản công ở phía nam.

Ukraine đã cố gắng sử dụng những phương tiện, vũ khí hiện đại mà phương Tây gửi cũng như triển khai những nhóm lính thiện chiến được phương Tây huấn luyện nhằm vượt qua hàng phòng thủ Nga.

Tuy nhiên, chiến dịch phản công đang diễn ra chậm chạp vì nhiều nguyên nhân, bao gồm việc Nga rải mìn phòng thủ dày đặc, cản bước tiến của Ukraine.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping, chuyên bình luận trên truyền hình Trung Quốc, chia sẻ với tờ Global Times rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự của Nga ngày càng gia tăng vì lực lượng Ukraine không thể đạt được mục tiêu mà chính quyền Kiev đặt ra trên chiến trường. Vì vậy Ukraine đang cố gắng sử dụng các chiến thuật du kích, bao gồm tấn công bằng UAV, để gây thêm rắc rối cho Nga.

Cùng ý kiến, ông Cui Heng - Trợ lý nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Nga thuộc ĐH Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), cho rằng việc không thành công trên chiến trường buộc Ukraine phải khởi động các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn, nhằm vào những mục tiêu dễ dàng hơn ở Nga.

Tòa nhà trung tâm Moscow, nơi làm việc của 3 Bộ thuộc chính phủ Nga bị UAV tấn công lần 2 chỉ trong vòng 48 tiếng, vào ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

Vào ngày 31-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết trong tháng 7 Ukraine đã mất 20.824 lính và 2.227 thiết bị quân sự, bao gồm 10 xe tăng Leopard do Đức cung cấp, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 50 khẩu pháo tự hành từ một số nước phương Tây, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Còn các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga không chỉ đơn thuần thể hiện thái độ muốn trả đũa của Ukraine mà có thể rất quan trọng đối với nỗ lực của Ukraine nhằm làm giảm sức mạnh của Nga trong cuộc chiến, theo The New York Times.

Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow có thể buộc giới hoạch định quân sự Nga đưa ra những quyết định khó khăn về cách triển khai các nguồn lực cũng như khơi dậy sự chia rẽ trong bộ chỉ huy Nga.

Trung tướng nghỉ hưu Frederick B. Hodges - cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu nói rằng các cuộc tấn công UAV vào Nga nên được nhìn nhận trong bối cảnh Ukraine phản công nhằm chiếm lại vùng đất do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine.

Ông Hodges nói: “Lợi thế duy nhất mà người Nga có được là lực lượng đông đảo như pháo binh và bộ binh”.

Theo ông, cách tốt nhất để vô hiệu hóa lợi thế đó là phá hủy hoặc làm suy yếu các trụ sở tác chiến và hậu cần. Đặc biệt, các cuộc tấn công ở lãnh thổ Nga sẽ khiến bộ chỉ huy cấp cao của Nga ưu tiên xem xét các vấn đề cấp thiết nhất.

Ông Hodges cho rằng mỗi khi 1 UAV phát nổ ở trung tâm Moscow thì sẽ làm dấy lên sự lo ngại và băn khoăn rằng nơi nào sẽ là mục tiêu tiếp theo của Ukraine. Các mục tiêu mà Ukraine đã chọn đều liên quan đến quân sự hoặc những nơi được Điện Kremlin coi là biểu tượng của nước Nga hiện đại.

Cùng quan điểm, ông Cui Heng cho rằng Ukraine muốn phá hỏng chủ trương của Nga tránh để cuộc sống hằng ngày của người dân trong nước bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, tránh nguy cơ gây ra sự bất ổn trong dư luận dẫn đến chia rẽ chính trị.

Theo ông Cui Heng, với việc dùng UAV tấn công vào lãnh thổ Nga, "Ukraine đang cố gắng phá hỏng kế hoạch của Moscow, khiến người dân Nga cũng cảm nhận được nỗi đau chiến tranh để họ có thể mất cảm giác an toàn và mất niềm tin vào chính quyền Moscow".

Các chuyên gia Trung Quốc nêu lo ngại rằng nếu UAV tiếp tục tấn công vào Nga, đặc biệt vào Moscow, thì Nga có thể trả đũa mạnh hơn nữa. Điều này sẽ khiến hy vọng tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ngày càng xa vời.

Vào tháng 5, UAV cũng đã tấn công vào khu vực Điện Kremlin gây hư hỏng nhẹ phần mái điện và không gây ra thương vong. Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố, muốn nhằm vào cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine không thừa nhận trách nhiệm, còn các quan chức Mỹ tin rằng vụ tấn công này rất có thể do một trong các đơn vị tình báo hoặc đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine tiến hành.

