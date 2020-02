Chùm ảnh: Nữ chiến binh người Kurd xinh đẹp dùng răng xé rắn, thỏ

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 17:15 PM (GMT+7)

Những bức ảnh ghi lại cảnh các nữ chiến binh người Kurd chống IS thể hiện sự gan dạ và phô diễn kỹ năng trong buổi lễ tốt nghiệp từ trường đào tạo chiến đấu ở Iraq.

Các nữ binh sĩ người Kurd. Ảnh: Shutterstock

Theo The Sun, các sĩ quan thuộc Peshmerga, lực lượng quân sự người Kurd - đã tốt nghiệp trong ngày 13/2 tại thị trấn Soran, cách Erbil - thủ phủ Khu tự trị của người Kurd tại Iraq - gần 100 km về phía đông bắc.

Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp, các bóng hồng chiến binh người Kurd thay nhau dùng răng xé xác rắn và thỏ để thi tài với các nam binh sĩ.

Peshmerga lần đầu tiên trở thành lực lượng chính trên bộ chống lại nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi tháng 8/2014. Lực lượng này nổi tiếng với việc sử dụng các nữ chiến binh trên chiến trường. Một trong những chiến công lớn nhất của các nữ chiến binh Peshmerga là khi họ ngăn thành công một cuộc tấn công quy mô lớn của IS vào thành phố Kobane, Syria và giành lại quyền kiểm soát đập Mosul, đập lớn nhất ở Iraq, ngay sau khi nó rơi vào tay IS.

Một số hình ảnh chú ý về các nữ chiến binh người Kurd trong buổi lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện chiến đấu ngày 13/2:

Chiến binh Peshmerga dùng răng xé xác rắn trong buổi lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện chiến đấu ở thị trấn Soran, Iraq hôm 13/2. Ảnh: EPA

Nữ chiến binh và nam chiến binh thể hiện sự gan dạ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: EPA

Một nữ chiến binh người Kurd tung chân đá vỡ gạch (có người giữ) ở trên cao. Ảnh: Reuters

Nhóm nữ chiến binh Peshmerga lăn qua bùn tại trại quân sự ở Soran. Ảnh: Reuters

Các nữ chiến binh Peshmerga đứng giữa làn bom khói. Ảnh: EPA

Các nữ chiến binh bò qua đoạn đường bùn đất ở trại quân sự. Ảnh: EPA

