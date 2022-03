Chiến sự Ukraine: Đã đến lúc Mỹ, NATO nói chuyện với Nga

“Không ai chắc được Nga sẽ đi xa đến đâu ở Ukraine” Không yên tâm nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài thì liệu Tổng thống Vladimir Putin và Nga sẽ còn đi xa đến đâu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Về thực địa, thế trận giữa Nga và Ukraine hiện vẫn giằng co dù Nga có phần lợi thế hơn. Đài ABC News nhận định rằng quân Nga được trang bị tốt hơn, thắng thế hơn, không có dấu hiệu giảm leo thang, tuy nhiên đà tiến công có phần bị chậm lại vì sự kháng cự của phía Ukraine. Còn theo đài CBS News thì các lực lượng của Nga vẫn bị đình trệ ở phía bắc thủ đô Kiev và chỉ tiến được chút ít ở các TP lớn khác. Về ngoại giao, Nga và Ukraine đã kết thúc ba vòng đàm phán mà không có bất kỳ đột phá đáng kể nào, ngoại trừ chút tiến triển về chuyện mở hành lang nhân đạo do dân thường thoát khỏi các khu vực chiến sự. Điện Kremlin nói rằng sẽ ngừng “ngay lập tức” chiến dịch quân sự nếu Ukraine đồng ý với ba điều kiện: Ngừng hoạt động quân sự và sửa đổi Hiến pháp theo chủ trương trung lập; công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga; công nhận độc lập các khu vực Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, đáp ứng hết ba điều này là đòi hỏi quá khó với Ukraine, theo giới quan sát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông không kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong nhiều tuần tới. Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng không hy vọng nhiều rằng các cuộc đàm phán sẽ giúp kết thúc chiến tranh. Thậm chí ông còn nghĩ tới viễn cảnh Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đến khi Ukraine “đầu hàng”, khi đó Moscow có thể thành lập một chính phủ thân Nga và đánh bại quân kháng chiến. Có thể thấy thực địa, ngoại giao lẫn các động thái trừng phạt nặng Nga của phương Tây đến nay vẫn chưa cho thấy tác dụng chặn xung đột. Theo ý kiến của tướng quân đội về hưu Robert Abrams, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trên ABC News thì rất khó dự đoán thời điểm kết thúc cuộc xung đột. Theo ông, trong bối cảnh phương Tây trừng phạt nặng “chưa từng có” và Ukraine phản kháng mạnh ngoài dự kiến, “có vẻ ông Putin thậm chí đang trở nên quyết liệt hơn” và rất khó để đánh giá vị tổng thống Nga sẽ “đi bao xa nữa” ở Ukraine. THIÊN ÂN